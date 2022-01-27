Антибиотики в Украине будут продавать только по электронному рецепту

С апреля 2022 года антибиотики в Украине будут отпускаться в аптеках только при наличии у пациента электронного рецепта. Его можно будет получить у любого врача, независимо от наличия декларации с семейным врачом.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

“В апреле антибиотики, зарегистрированные в Украине, будут отпускаться в аптеках только при наличии у пациента электронного рецепта. Запуск электронного рецепта решит проблему неконтролируемого и нецелевого использования препаратов, и главное — поможет предотвратить развитие устойчивости к противомикробным препаратам”, — отметил Ляшко.

Он подчеркнул, что согласно данным Центра общественного здоровья, почти 64% людей ошибочно полагают, что острые вирусные инфекционные заболевания и простуду можно лечить антибиотиками.

Министр отметил, что сейчас устойчивость к антимикробным препаратам является одной из самых серьезных угроз общественному здоровью. Сейчас, по его словам, на фоне пандемии происходит значительный рост продаж антибактериальных препаратов и увеличение процента их использования в больницах.

"Назначить антибиотик может только врач. В электронном рецепте лекарство будет назначаться по действующему веществу с указанием его лекарственной формі и дозировки. Кроме того, врач также укажет способ применения и длительность приема", — заявил Ляшко.

По его словам, пациент сможет погасить рецепт в аптеке, подключенной к электронной системе здравоохранения, выбрав любое из имеющихся лекарственных средств, содержащее действующее вещество, указанное в рецепте.

Электронный рецепт можно получить у любого врача, независимо от наличия декларации с семейным врачом. Однако для получения электронного рецепта необходимо быть зарегистрированным в электронной системе здравоохранения.

Как отметил министр, такое условие действует и для аптек и медицинских учреждений — необходимо быть зарегистрированным в электронной системе здравоохранения всем работникам, которые будут привлечены к назначению и продаже лекарств по электронным рецептам.

Ляшко добавил, что после запуска электронного рецепта на антибиотики на следующих этапах планируется запуск электронных рецептов.

Напомним, ранее Виктор Ляшко заявил, что в Украине планируют запустить электронный рецепт на все лекарства.