Общество 1 час назад

В Украине планируют запустить электронный рецепт на все лекарства

Виктор Ляшко утверждает, что сегодня диджитализация в сфере здравоохранения состоялась

В Украине планируют запустить электронный рецепт на все лекарства В Украине планируют запустить электронный рецепт на все лекарства
В Украине планируют запустить электронный рецепт на все лекарства

Украина уже перешла на электронный больничный и электронный рецепт на инсулин, на очереди электронные рецепты на все лекарственные средства.

Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью "Радіо Свобода".

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"Все больницы компьютеризированы. Мы уже перешли и на электронный больничный и на электронный рецепт на инсулин. Весной планируем запустить электронный рецепт на все лекарственные средства. Поэтому сегодня диджитализация в сфере здравоохранения состоялась, интернет есть", — заявил Виктор Ляшко.

По его словам, ситуация еще далека от идеала. Ляшко предложил в случае возникновения проблем обращаться на горячую линию Национальной службы здоровья Украины для оперативного решения вопросов.

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Министр подчеркнул, что введение электронного больничного значительно упростило доступ и передачу данных по электронной системе.

"Раньше нужно было потратить много времени, отстоять в очередях. Это увеличивало количество обращений к врачу. Сейчас один раз данные вносятся в систему. Также отработаны алгоритмы, которые уже сами на уровне ИТ-технологий отсекают определенные ошибки, и документ перенаправляется в Пенсионный фонд. В Пенсионном фонде у работодателя есть свой личный кабинет. Он там все проверяет. Человек пришел, открыл больничный и забыл о проблеме. Вылечился — и все прошло автоматически", — отметил Ляшко.

Напомним, с 1 октября в Украине оформление всех больничных листов будет происходить исключительно с внесением данных в электронную систему здравоохранения.

Ранее в правительстве подсчитали, что запуск электронных больничных позволит государству сэкономить до 4 млрд грн в год.

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