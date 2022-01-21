Минцифры запустило Telegram и Viber-бот для получения медикаментов по программе "Доступные лекарства"

Министерство цифровой трансформации запустило сервис на основе открытых медицинских данных – Telegram и Viber-бот "Спроси Гриця". С его помощью украинцы смогут получить препараты по государственной программе "Доступные лекарства".

Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

Бот расскажет, какие препараты можно получить в рамках программы, и поможет получить лекарства пациенту в любом населенном пункте.

"Спроси Гриця" — еще один действенный сервис, который поможет подобрать доступные лекарства и проложить маршрут в аптеку, где их можно купить. Напомнит о получении следующего рецепта и поможет организовать домашнюю аптечку", — рассказал автор проекта, председатель ОО "Лекарства Контроль" Наталья Гуран.

Отметим, накануне проект расширили. Теперь программа "Доступные лекарства" включает препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, профилактики инфарктов и инсультов, бронхиальной астмы, сахарного диабета II типа, несахарного диабета, а также расстройств психики и поведения, эпилепсии.

Ранее сообщалось, что в шести украинских городах запускаются пилотные проекты по добровольному медицинскому страхованию расходов граждан, связанных с обеспечением лекарствами и медицинскими изделиями.

Пациент будет платить 120 грн в месяц и получит возможность использовать страховую сумму в 20 тысяч грн, если ему назначат лекарства, не входящие в программу "Доступные лекарства" и стоимость которых не возмещается по программе реимбурсации.