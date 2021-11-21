Украинец создал Telegram-бота для учета финансов

Украинец Евгений Дубинин запустил Telegram-бота, который помогает вести учет доходов и расходов в Google Таблицах.

Об этом сообщает Аin.ua.

@PersonalFinTrackerBot доступен на украинском и русском языках и позволяет вести бюджет как индивидуально, так и совместно с другими пользователями, что актуально для семей. Кроме того, в нем можно хранить дисконтные карточки.

При старте бота генерируется новая Google Таблица из шаблона, доступ к которой будет иметь только основной пользователь, а также те, кому он откроет совместный доступ.

Далее при отправке суммы бот предлагает выбрать категорию расхода/дохода и сохраняет данные в эту Google Таблицу.

Также пользователи могут получать отчеты о своих доходах/расходах по категориям и пользователям, с которыми они совместно ведут учет. Более продвинутые пользователи смогут анализировать свои финансы непосредственно в самой Google Таблице.

«Мы с женой перепробовали практически все приложения для трекинга личных финансов, но пока лучшего способа, чем ведения семейного бюджета в Google Таблицах, не нашли. Важно иметь четко структурированную табличную форму учета, так как это позволяет провести качественное планирование семейного бюджета, ретроспективу основных статей затрат и показателей бюджета (дельта между доходами и расходами, план/факт)", — рассказал Евгений Дубинин.

Единственный минус Google Таблиц — новые транзакции можно добавить только на компьютере. Именно этот нюанс и решил автоматизировать Дубинин с помощью бота.

На разработку он потратил около двух месяцев, в среднем по 2 часа в день после работы. И сразу позаботился о том, чтобы ботом мог воспользоваться любой желающий. Бот — бесплатный, хотя в будущем разработчик не исключает, что добавит какие-то платные функции.

«Это мой вклад в развитие финансовой грамотности в Украине. На данный момент монетизация не является главным приоритетом. Возможно, в будущем для покрытия затрат на инфраструктуру бота будут платными расширенные отчеты и статистика и совместный учет расходов/доходов для группы пользователей из более двух человек», — говорит Евгений Дубинин.

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