Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии

Студенты финского Университета Аалто разработали проект Sun-Powered Textiles.

Это многослойная ткань, в которую вшиты скрытые солнечные панели, собирающие и аккумулирующие энергию от естественного и даже искусственного освещения, говорится на сайте университета.

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Из инновационной ткани создали куртки с датчиками температуры и влажности.

Верхний слой изделий пористый, это позволяет солнечному свету поступать на панели, но при этом маскирует их и делает незаметными для окружающих.

Инновационная ткань будет, прежде всего, эффективна для пошива рабочей одежды и спортивных костюмов.

Ранее сообщалось, что Британский монетный двор будет добывать драгоценные металлы из электронных отходов.

С помощью технологий канадского стартапа Excir из старой электроники будут восстанавливать золото, серебро, палладий и медь.