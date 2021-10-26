Устойчивое развитие 20 минут назад

Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии

Стартап Sun-Powered Textiles, разработанный финскими студентами, представил ткань, в которую вшиты солнечные панели. Из инновационной ткани сшили куртки с датчиками температуры и влажности

Фото: Анне Киннунен, aalto.fi Фото: Анне Киннунен, aalto.fi
Фото: Анне Киннунен, aalto.fi

Студенты финского Университета Аалто разработали проект Sun-Powered Textiles.

Это многослойная ткань, в которую вшиты скрытые солнечные панели, собирающие и аккумулирующие энергию от естественного и даже искусственного освещения, говорится на сайте университета.

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куртка на солнечных батареяхКуртка из ткани с солнечными панелями. Фото: aalto.fi

Из инновационной ткани создали куртки с датчиками температуры и влажности.

Верхний слой изделий пористый, это позволяет солнечному свету поступать на панели, но при этом маскирует их и делает незаметными для окружающих.

Инновационная ткань будет, прежде всего, эффективна для пошива рабочей одежды и спортивных костюмов.  

Ранее сообщалось, что Британский монетный двор будет добывать драгоценные металлы из электронных отходов.

С помощью технологий канадского стартапа Excir из старой электроники будут восстанавливать золото, серебро, палладий и медь.

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