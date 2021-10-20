Устойчивое развитие 1 час назад

В Великобритании будут добывать золото из электронных отходов

Королевский монетный двор внедряет в Великобритании первую в мире технологию переработки драгоценных металлов из электронных отходов

Смартфоны содержат около 30 различных элементов. Фото: RSC Смартфоны содержат около 30 различных элементов. Фото: RSC
Смартфоны содержат около 30 различных элементов. Фото: RSC

Британский монетный двор будет добывать драгоценные металлы из электронных отходов. С помощью технологий канадского стартапа Excir из старой электроники будут восстанавливать золото, серебро, палладий и медь, пишет ВВС.

По оценкам аналитиков, в 2021 году объем электронных отходов составит более 57 млн тонн. Это тяжелее, чем Великая Китайская стена — самый тяжелый искусственный объект планеты.

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При этом перерабатывается лишь пятая часть электронных отходов. Если не будет ничего сделано для решения этой проблемы, то к 2030 году  объем электронных отходов достигнет 74 млн тонн.

Отходы включают в себя такие предметы, как мобильные телефоны, холодильники, чайники, телевизоры, электроигрушки и спортоборудование.

Смартфоны содержат около 30 различных элементов, некоторые из которых на Земле заканчиваются

Ценность этих выброшенных материалов огромна. 

Согласно докладу Всемирного экономического форума за 2019 год, мировые электронные отходы имеют материальную стоимость в $62,5 млрд — больше, чем ВВП большинства стран.

"Тонна выброшенных мобильных телефонов богаче золотом, чем тонна золотой руды", — сказал д-р Рюдигер Куэр, директор программы ООН по устойчивым циклам (SCYCLE).

Исполнительный директор монетного двора Энн Джессопп сказала, что технология поможет "оказать реальное влияние на одну из величайших экологических проблем в мире".

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Технология стартапа Excir позволяет извлекать 99% и более золота из печатных плат устройств и делать это за считанные секунды, говорится в подписанном с предпринимателями договоре.

Драгоценные металлы будут извлекать при комнатной температуре на площадке монетного двора в Лантрисанте (Южный Уэльс) вместо того, чтобы вывозить электронные отходы из Великобритании на плавильные заводы для переработки при высоких температурах.

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