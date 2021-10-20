В Великобритании будут добывать золото из электронных отходов

Британский монетный двор будет добывать драгоценные металлы из электронных отходов. С помощью технологий канадского стартапа Excir из старой электроники будут восстанавливать золото, серебро, палладий и медь, пишет ВВС.

По оценкам аналитиков, в 2021 году объем электронных отходов составит более 57 млн тонн. Это тяжелее, чем Великая Китайская стена — самый тяжелый искусственный объект планеты.

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При этом перерабатывается лишь пятая часть электронных отходов. Если не будет ничего сделано для решения этой проблемы, то к 2030 году объем электронных отходов достигнет 74 млн тонн.

Отходы включают в себя такие предметы, как мобильные телефоны, холодильники, чайники, телевизоры, электроигрушки и спортоборудование.

Ценность этих выброшенных материалов огромна.

Согласно докладу Всемирного экономического форума за 2019 год, мировые электронные отходы имеют материальную стоимость в $62,5 млрд — больше, чем ВВП большинства стран.

"Тонна выброшенных мобильных телефонов богаче золотом, чем тонна золотой руды", — сказал д-р Рюдигер Куэр, директор программы ООН по устойчивым циклам (SCYCLE).

Исполнительный директор монетного двора Энн Джессопп сказала, что технология поможет "оказать реальное влияние на одну из величайших экологических проблем в мире".

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Технология стартапа Excir позволяет извлекать 99% и более золота из печатных плат устройств и делать это за считанные секунды, говорится в подписанном с предпринимателями договоре.