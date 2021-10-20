Украина не перерабатывает 95% отходов. Производителей хотят обязать утилизировать мусор

Украина утопает в мусоре: только за этот год Госэкоинспекция составила почти 8 тысяч протоколов по нарушениям обращения с отходами. Причем, проблемы есть как на легальных полигонах, так и с незаконными свалками: в целом, ущерб окружающей среде оценивается за 2020-21 годы в почти миллиард гривен.

Какие нарушения находят инспектора на полигонах, сколько незаконных свалок удалось ликвидировать и как решать проблему — в материале Delo.ua.

Легальные мусорные полигоны не слишком стараются соблюдать законодательство. Один из последних примеров — полигон в Старых Петровцах, который находится в нескольких десятках километров от Киева. Он находится на балансе коммунального предприятия "Коммунальник" Вышгородского горсовета.

Полигон находится в живописном месте. Вокруг леса, куда люди, несмотря на 500-метровую санитарную зону массово едут за грибами. Посреди огромной просеки, по которой проходят высоковольтные опоры "Укрэнерго", лежит гора мусора. Сортировку тут не проводят: рядом лежат и пакеты, и бутылки, и емкости для бытовой химии и даже строительный мусор.

Мусоровозы заезжают раз в десять минут. На некоторых есть наклейки, которые говорят об их принадлежности к предприятию. Другие катаются неопознанными. Одна машина в среднем привозит 8-9 тонн мусора. То есть, если въезд на полигон открыт только в дневное время, он принимает около 180 машин, что примерно дает чуть меньше полутора тысяч тонн мусора в сутки. Однако, говорят местные, мусоровозы катаются тут круглосуточно, так что эту цифру можно смело увеличивать в полтора-два раза.

Полигоны Киевской области Госэкоинспекция проверяет с апреля 2021 года. По роду деятельности экоинспекторы сотрудничают с Национальным космическим агентством. Благодаря этому они смогли получить данные спутника Европейского космического агентства, промониторили столичный регион и составили список из 57 масштабных полигонов, которые имеют условно легальный статус.

По состоянию на сентябрь проверили десять полигонов. Практически везде — нарушения.

Полигон КП "Коммунальник" в Старых Петровцах — не исключение.

По словам главы Госэкоинспекции Андрея Малеваного, здесь инспекторы зафиксировали ряд нарушений. Во-первых, площадь полигона, который был заложен еще в 1980-х годах 20 века, увеличилась в четыре раза: по документам она составляет 5 гектаров, в реальности отходы разбросаны по площади 20 гектаров. Во-вторых, фильтрационные воды просачиваются в грунт. В-третьих, нарушен порядок складирования — сортировки мусора тут нет, если конечно не считать сортировкой тот факт, что часть помещений для сотрудников собраны из тех отходов, которые сюда привозят.

Впрочем, это лишь часть проблем, которые "потянули" на более чем 55 млн грн ущерба. Прокуратура Киевской области уже возбудила уголовное дело по двум статьям: злоупотребление служебным положением (364 статья УК Украины) и загрязнения земель (239 статья УК Украины). Госэкоинспекция также обратилась в суд, чтобы прекратить деятельность полигона до устранения нарушений.

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Украина "хоронит" почти весь свой мусор

Проблема с мусором в Украине стоит крайне остро. Как с легальными полигонами, так и, естественно, с незаконными свалками.

По данным экоинспекторов, мы захораниваем 94-95% всех отходов, которые производятся в стране. Для сравнения, в ЕС захоранивают менее половины отходов, остальное сортируют и переиспользуют или сжигают на высокотемпературных печах. Что касается скандинавских стран, там уровень захоронения составляет всего несколько процентов от всех собранных отходов.

При этом, примерно в 22% населенных пунктов — то есть, почти в четверти — вообще не работает системный сбор мусора. Для Закарпатья этот процент еще выше — в около 40% всех населенных пунктов отсутствует централизованный сбор отходов, что уже привело к международному скандалу с Венгрией, о чем ранее писало Delo.ua.

Немного цифр. За 2020 год было проведено 8602 проверки. По результатам составлено 9684 протокола. Штрафов расчитано на 3 050 590 грн, собрано — на 3 041 445 грн. Ущерб земельным ресурсам нанесли на 564 592 400 грн. Из них неустановленные лица нанесли 210 272 008 грн ущерба окружающей среде.

За первое полугодие 2021 года было осуществлено 5640 проверок нарушений охраны окружающей среды в области обращения с отходами.

По результатам проверок составили 7975 протоколов о нарушениях. Рассчитано штрафов на 2 308 648 грн, из них 2 154 410 уже получено.

Общий ущерб, нанесенный природе, составляет 196 620 572 грн. Из этой суммы 44 350 941 грн — ущерб, нанесенный неустановленными лицами.

Примерно половину незаконных свалок удалось ликвидировать.

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Полигон "под ключ" стоит $1,5 млн

Сейчас в Раде ждет второго чтения законопроект №2207-1-д, который должен изменить систему управления отходами. Так, в частности, в документе прописаны механизмы предупреждения появления отходов, подготовки к вторичному использованию, ресайклинга. Также в нем определяются полномочия центральных и местных властей по обращению с отходами и появляется понятие информационной системы управления отходами — потому что в настоящее время некой единой базы, которая могла бы четко и полность. показать любому гражданину Украины, что происходит с отходами, попросту не существует.

Еще из новшеств — в законопроекте появляется расширенная ответственность производителя — недавно о том же рассказывал министр экологии Роман Абрамовский.

Суть в том, что производитель обязан заниматься утилизацией отходов в прямой зависимости от объемов их продуцирования. Или платить в спецфонды бюджета, которые будут распределять средства на систему безопасного обращения с отходами.

Органы местной власти обязаны разработать схемы санитарной очистки, где будет указано количество генерируемых отходов, места их сбора. И, конечно же, в приоритете будут проекты с сортировкой и мусоропереработкой.

По мнению чиновников, законодательные изменения позволят привлечь инвесторов, которым будут интересны четкие правила игры в "мусорном бизнесе". Бизнес сможет зарабатывать на ценных компонентах, перерабатывать органику в компост или генерировать биогаз.

При этом, согласно подсчетам экспертов, полигон на 10 гектаров площади "под ключ" — с сортировкой, гидроизоляцией, отводом биогаза и запасом работы на 25 лет — стоит около полутора миллионов долларов. Что, в принципе, подъемные средства для громад, которые хотят избавиться от мусора в лесах и реках.

Однако по факту, даже если взглянуть на новшества в законодательстве, становится понятно, что Украина только-только становится на путь верного обращения с отходами, ведь мы даже доподлинно не знаем, сколько их продуцируем. Есть лишь разрозненные объемы данных, которые предстоит собрать воедино и обработать, чтобы комплексно решить мусорную проблему страны.

Дмитрий Бунецкий, специально для Delo.ua