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Программа "єПідтримка": украинцы старше 60 лет получили возможность тратить тысячу за вакцинацию на лекарства
С понедельника, 24 января, украинцы старше 60 лет, которые сделали прививку от коронавируса, могут тратить полученную за вакцинацию 1 000 грн на приобретение лекарств. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в своем Facebook.
По его словам, приобрести лекарственные средства можно будет и в офлайн- и в интернет-аптеках — как по рецепту врача, так и без него.
Официальный старт программы "єПідтримка" прошел 19 декабря 2021 года. Она будет длиться год — до 18 декабря 2022. Согласно условиям программы, 1 000 грн могут получить все совершеннолетние граждане Украины, прошедшие полный курс вакцинации против Covid-19, на 4 месяца с момента получения, потратить их можно как онлайн, так и офлайн при безналичном расчете через терминал компании.
2 декабря 2021 года Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет на 2021 год, предусмотрев 8 млрд грн на выплату по 1 тысяче грн всем привившимся от Covid-19.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В первые дни выплат украинцы буквально "положили" своими заказами сайты популярных книжных магазинов, теперь все популярней становится посещение кинотеатров. Правда, пока продолжают лидировать все-таки затраты на книги.
Подростки в возрасте от 14 до 17 лет смогут потратить тысячу гривен, которую получат за вакцинацию в рамках программы "єПідтримка", на проживание в общежитиях учебных заведений, а также на покупку книг, канцелярских принадлежностей, спортивных товаров.
Фото: Depositphotos