Тысячу за вакцинацию подростки смогут потратить на оплату общежития, книги, ВНО, — Кабмин

Подростки возрастом от 14 до 17 лет смогут потратить тысячу гривен, которую получат за вакцинацию в рамках программы "єПідтримка", на проживание в общежитиях учебных заведений, а также на покупку книг, канцелярских принадлежностей, спортивных товаров. Об этом заявили на заседании Кабинета министров Украины.

Заместитель министра экономики Тарас Качка предложил расширить программу "єПідтримка" на детей в возрасте 14-17 лет. В течение десяти дней будет подготовлен проект постановления с перечнем того, на что можно потратить 1 000 гривен.

"Предоставление помощи лицам в возрасте от 14 до 17 лет на приобретение услуг в сфере образования: питание в учебных заведениях, проживание в общежитиях, прохождение дополнительных предметов внешнего независимого оценивания, приобретение печатной продукции (книжек, периодических изданий), товаров спортивного назначения, школьных принадлежностей и канцелярских изделий", — сказал о будущем постановлении Качка.

Напомним, 2 декабря 2021 года Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет на 2021 год, предусмотрев 8 млрд грн на выплату по 1 тысяче грн всем привившимся от Covid-19.

Официальный старт программы прошел 19 декабря 2021 года. Она будет длиться год, до 18 декабря 2022 года, и будет реализовываться в несколько этапов. На первом этапе получение средств будет производиться через приложение "Дія", на втором будет предложен альтернативный офлайн-механизм.

Активизировались и мошенники, которые пытаются использовать внедрение программы в своих целях. Они рассылают украинцам сообщения с просьбой о предоставлении персональных данных якобы для выплаты 1 тысячи грн, обещанной президентом Владимиром Зеленским за прохождение полного курса вакцинации против коронавирусной инфекции.

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