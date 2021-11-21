В Европе рекордно снизилось потребление антибиотиков из-за коронавируса

Согласно исследованию Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), в 2020 году в Европе было зафиксировано сокращение потребления антибиотиков на 18,3% по сравнению с 2019 годом.

Об этом пишет eurekalert.org.

Отмечается, что снижение стало самым большим за двадцать лет и зафиксировано почти во всех изученных европейских странах (26 из 27), и в основном связано с пандемией коронавируса.

С 2016 по 2018 год потребление антибиотиков в среднем снизилось на 1,8% в год, а в период 2018-2019 снизилось многократно, на 18,3%. Тенденция наблюдалась среди различных видов антибиотиков, таких как пенициллины, цефалоспорины, макролиды и др.

Однако, по мнению исследователей ECDC, уровни устойчивости к противомикробным препаратам остаются высокими для нескольких важных комбинаций бактерий, особенно в странах Южной и Восточной Европы.

Специалисты подчеркнули, что еще предстоит увидеть, продолжится ли снижение потребления антибиотиков в 2021 году, а также повлияет ли это на устойчивость к противомикробным препаратам в Европе.

"Устойчивость к противомикробным препаратам остается серьезной проблемой во всем мире. Это "скрытая пандемия", которая происходит здесь и сейчас. Хотя использование антибиотиков в ЕС в целом снизилось, нам необходимо усилить ответные меры общественного здравоохранения", — заявила еврокомиссар Стелла Кириакиду.

"Несмотря на то, что мы сосредоточены на продолжающейся пандемии, мы должны упорно продолжать наши усилия по дальнейшему сокращению ненужного использования антибиотиков", — сказала директор ECDC Андреа Амон.

Снижение использования антибиотиков в прошлом году в значительной степени связано с сокращением посещений врачей в разгар пандемии, что привело к уменьшению количества отпускаемых по рецепту лекарств от легких инфекций, не требующих госпитализации. Особенно это стало очевидным в странах, в которых зафиксировано "злоупотребление препаратами", таких, как Греция.

По оценкам ECDC, ежегодно в Европе происходит более 670 000 случаев инфицирования бактериями, устойчивыми к антибиотикам, и около 33 000 человек умирают от них. Численность летальных исходов от инфекций, возникших из-за устойчивости к противомикробным препаратам, сравнима с количеством смертей от гриппа, туберкулеза и СПИДа вместе взятых.

Как говорится в докладе, Италия и Греция — две страны, где проблема заболеваний, с которыми тяжело бороться, так как бактерии проявляют устойчивость к антибиотикам, приведет к большой смертности населения в будущем.

Наибольшая смертность, по прогнозам, существует в Италии (18 смертей на 100 000 жителей в год), затем следует Греция (около 15 смертей на 100 000 человек в год). На Кипре соотношение выглядит так: 7 смертельных случаев на 100 000 человек в год.

Напомним, в Украине планируют запустить электронный рецепт на все лекарства.

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