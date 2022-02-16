Человечеству угрожает высокий уровень лекарственных препаратов в реках

Действующие лекарственные вещества сильно загрязнили реки во всем мире. Это уже превратилось в глобальную угрозу, следует из результатов исследования ученых из Университета Йорка, которые опубликовал журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

В рамках работы ученые исследовали 258 рек в 104 странах на всех континентах. Ни одного действующего вещества из списка, по которому проводили проверку, не было обнаружено только в двух местах: в Исландии и удаленной области Яномами в Венесуэле.

На всех континентах, кроме Антарктиды, в реках выявили антидепрессанты циталопрам и венлафаксин, антибиотик триметоприм, обезболивающее лидокаин, а также антигистаминные препараты цетиризин и фексофенадин. В количественном отношении больше всего веществ (34 из 61) было зафиксировано в реке Кай Так в Гонконге.

Наиболее загрязнены по объему обнаруженных веществ реки в таких странах с низким доходом, как Пакистан, Боливия, Эфиопия, Нигерия, Индия. Исследователи считают, что это связано с невозможностью дорогой очистки канализационных вод. В Москва-реке оказался средний уровень загрязнения фармацевтическими препаратами.

Некоторые вещества из лекарственных препаратов могут негативно влиять на фауну, а антибиотики приводят к появлению устойчивых штаммов бактерий. И эта проблема уже приобретает глобальный масштаб.

Экологическая проблема актуальна и для Украины. Так, только за 2021 год государственные экоинспекторы составили почти 8 тысяч протоколов по нарушениям в области поведения с отходами. В целом ущерб окружающей среде оценивается за 2020-2021 годы почти в миллиард гривен.

А Государственная экологическая инспекция в ходе проведения надзора (контроля) заявила, что в 2021 году по сравнению с 2020 годом сумма нанесенных убытков выросла почти на 90%.