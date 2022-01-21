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Категория
Общество
Дата публикации

Украинские предприятия в 2021 году нанесли ущерб окружающей среде на 4 млрд грн — Госэкоинспекция

С начала года наибольшее нарушение было зафиксировано в сфере обращения с отходами и из-за засорения земель
Фото: пресс-служба Госэкоинспекции

В 2021 году в ходе проведения государственного надзора (контроля) Государственная экологическая инспекция насчитала более 4 млрд грн ущерба, нанесенного окружающей среде. 

Как сообщает пресс-служба ведомства, по сравнению с 2020 годом сумма нанесенных убытков выросла почти на 90%.

В частности, в течение прошлого года государственные инспекторы провели более 43 тысяч проверок и составили 46,5 тысячи протоколов о нарушении природоохранного законодательства в сфере защиты окружающей среды.

Материалы, более полутора тысяч дел, переданы в правоохранительные органы.

С начала года наибольшее нарушение было зафиксировано в сфере обращения с отходами и из-за засорения земель.

В результате насчитано ущерба почти на 2 млрд грн, что в 3,5 раза больше, чем в 2020 году.

Ранее сообщалось, что за 2021 год государственные экоинспекторы составили почти 8 тысяч протоколов по нарушениям в области поведения с отходами.

В частности, в феврале прошлого года полиция и ГЭИ разоблачили компанию,  устроившую свалки опасных медотходов  в двух областях, в том числе Киевской.

Госэкоинспекция тогда подала в суд с требованием запретить деятельность предприятия.

Автор:
Дмитрий Нарожный