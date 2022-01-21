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Украинские предприятия в 2021 году нанесли ущерб окружающей среде на 4 млрд грн — Госэкоинспекция
В 2021 году в ходе проведения государственного надзора (контроля) Государственная экологическая инспекция насчитала более 4 млрд грн ущерба, нанесенного окружающей среде.
Как сообщает пресс-служба ведомства, по сравнению с 2020 годом сумма нанесенных убытков выросла почти на 90%.
В частности, в течение прошлого года государственные инспекторы провели более 43 тысяч проверок и составили 46,5 тысячи протоколов о нарушении природоохранного законодательства в сфере защиты окружающей среды.
Материалы, более полутора тысяч дел, переданы в правоохранительные органы.Подписывайтесь на наш Telegram канал
С начала года наибольшее нарушение было зафиксировано в сфере обращения с отходами и из-за засорения земель.
В результате насчитано ущерба почти на 2 млрд грн, что в 3,5 раза больше, чем в 2020 году.
Ранее сообщалось, что за 2021 год государственные экоинспекторы составили почти 8 тысяч протоколов по нарушениям в области поведения с отходами.
В частности, в феврале прошлого года полиция и ГЭИ разоблачили компанию, устроившую свалки опасных медотходов в двух областях, в том числе Киевской.
Госэкоинспекция тогда подала в суд с требованием запретить деятельность предприятия.