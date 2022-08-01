В Украине заработало получение электронных рецептов на антибиотики

С 1 августа украинцы могут получать электронный рецепт антибиотиков, сообщают в Министерстве здравоохранения. Такая возможность будет доступна в учреждениях, подключенных к электронной системе здравоохранения.

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Вместе с тем использование бумажных рецептов сохраняется, и если заведение, в которое обратился пациент, пока не работает с ЭСЗ, врач должен выписать ему бумажный рецепт.

"Важно, чтобы именно врач сделал назначение, поскольку нецелесообразное и неправильное употребление антибиотиков может не только навредить человеку, но и стимулирует развитие глобальной проблемы - антибиотикорезистентности, в результате чего бактерии приобретают устойчивость к антибиотикам. Так, уже совсем скоро инфекционные болезни, которые сейчас быстро и без последствий лечатся антибиотиками, могут стать смертельно опасными", - обеспокоен Минздрав.

Для получения рецепта на антибиотик следует сперва обратиться на прием к врачу. Это может быть врач как первичной медицинской помощи, так и врач-специалист. Декларация для этого не требуется.

После осмотра врач при необходимости выпишет электронный или бумажный рецепт на антибиотик и выдаст пациенту информационную справку, содержащую всю информацию о назначении.

Пациент может приобрести антибиотик по рецепту в любой аптеке. Для этого достаточно предъявить информационную справку или бумажный рецепт фармацевта.

Отпуск антибиотиков по рецепту в аптеках будет производиться только в тех регионах, где нет ограничений в доступе к медицинским услугам и лекарственным средствам. На оккупированных территориях и на территориях боевых действий аптеки во время военного положения должны отпускать антибиотики без рецепта.

Еще одно исключение распространяется на закупки антибиотиков волонтерскими и благотворительными организациями. Так, по запросу воинской части, подразделения или определенного медицинского учреждения волонтеры могут закупать антибиотики у дистрибьюторов без рецепта.

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