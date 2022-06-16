В Украине могут запустить доставку лекарства с помощью дронов

В Украине возможно расположение 10 инновационных хабов для хранения лекарственных средств и внедрения технологий автономной авиадоставки этого лекарства.

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Об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида.

В Украине запланировано размещение 10 хабов-складов для хранения лекарственных средств. Специалисты компании планируют приступить к возведению таких складов из Киевского региона. Компания также предлагает предоставление услуг доставки лекарств в 100 км от складов в час с максимальной массой груза 2 кг.

Важным вопросом для обсуждения было обеспечение условий хранения, а именно соблюдение холодовой цепи при транспортировке, фиксировании фактов доставки.

"Во время восстановления медицинской системы, которая пострадала в результате военных действий, мы должны ориентироваться на наиболее удобные современные логистические решения. Поэтому благодарны донорам и коллегам Zipline за инициативу и готовность работать на благо Украины и улучшать доступ наших граждан к медицинским услугам", - отметил Комарида.

Напомним, председатель совета директоров фармацевтической компании "Дарница" Дмитрий Шимкив заявил, что миллионы украинских переселенцев в ЕС нуждаются в доступе к украинским лекарствам. По данным ООН, по состоянию на 10 июня, за 100 дней широкомасштабной российско-украинской войны из Украины выехали около 7 млн украинцев.