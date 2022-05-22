Рада ввела запрет на лекарства из России и Беларуси

Верховная Рада Украины на заседании 22 мая приняла во втором чтении и в целом закон №7313, которым ограничила обращение лекарственных средств, производство которых расположено на территории Российской Федерации или Республики Беларусь.

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Документ поддержали 299 народных депутатов, сообщает пресс-служба парламента.

В Украине запретят каждое лекарство, если один и больше этапов производства медикамента осуществляются в РФ или РБ. Ресторацию таких лекарств, как отмечают в законопроекте, будут просто отменять.

"В государственной регистрации лекарственных средств может быть отказано, если будет обнаружено, что один, несколько или все этапы производства лекарственного средства производятся предприятиями, производственные мощности которых расположены на территории государства-агрессора (РФ) или Республики Беларусь", — сказано в пояснительной записке к документу.

Ранее глава Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий сообщал, что в Украине уже действует запрет на ввоз медпрепаратов из РФ и Беларуси.

В то же время, по его словам, через другие страны в Украину могут попасть препараты, произведенные на российских предприятиях международных фармацевтических компаний.

Фото: ua.depositphotos.com