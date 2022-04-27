Нардепы предлагают запретить ввоз и продажу лекарств, производство которых связано с РФ или Беларусью

В Украине хотят запретить ввоз лекарственных средств, производство которых целиком или частично находится на территории Российской Федерации и Беларуси.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Законопроект № 7313 зарегистрирован в Верховной Раде Украины.

Законопроектом предлагается внести изменения в Закон "О лекарственных средствах". В частности, предусмотреть, что в регистрации лекарственного средства может быть отказано в случае, если установлено, что один или несколько этапов производства осуществлялось предприятиями, расположенными на территории России и Беларуси.

По словам главы Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого, в Украине уже действует запрет на ввоз медпрепаратов из России и Беларуси.

"В то же время через другие страны к нам могут попасть препараты, произведенные на российских предприятиях международных фармацевтических компаний. Мы хотим этого предотвратить", - подчеркнул Радуцкий.

Законопроект также предусматривает, что Кабмин получит полномочия на период военного положения временно остановить экспорт лекарственных средств в случае, если система здравоохранения не обеспечена такими препаратами в полном объеме.

Напомним, украинцы отказываются от "помощи" врагов на временно оккупированных территориях. Люди самоорганизуются ради взаимопомощи, чем удивляют оккупантов, находящихся на захваченных территориях.