Нардепи пропонують заборонити ввезення та продаж ліків, виробництво яких пов'язано з РФ чи Білоруссю

В Україні хочуть заборонити ввезення лікарських засобів, виробництво яких цілком чи частково розташоване на території Російської Федерації та Білорусі.

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Законопроєкт № 7313 зареєстрований у Верховній Раді України.

Законопроєктом пропонується внести зміни до Закону «Про лікарські засоби». Зокрема, передбачити, що у державній реєстрації лікарського засобу може бути відмовлено у разі, якщо встановлено, що один або декілька етапів виробництва здійснювалось підприємствами, розташованими на території Росії та Білорусі.

За словами голови Комітету ВР з питань здоров'я нації Михайла Радуцького, наразі в Україні вже діє заборона на ввезення медпрепаратів із Росії та Білорусі.

"Водночас через інші країни до нас можуть потрапити препарати, вироблені на російських підприємствах міжнародних фармацевтичних компаній. Ми хочемо цьому запобігти", - наголосив Радуцький.

Також законопроєкт передбачає, що Камбін отримує повноваження на період воєнного стану тимчасово зупинити експорт лікарських засобів у разі, якщо система охорони здоров’я не забезпечена такими препаратами у повному обсязі.

Нагадаємо, українці відмовляються від "допомоги" ворогів на тимчасово окупованих територіях. Люди самоорганізовуються заради взаємодопомоги, чим дивують окупантів, що знаходяться на захоплених територіях.