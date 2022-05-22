Рада запровадила заборону на ліки з Росії та Білорусі

Верховна Рада України на засіданні 22 травня ухвалила у другому читанні та загалом закон №7313, яким обмежила обіг лікарських засобів, виробництво яких розташоване на території Російської Федерації або Республіки Білорусь.

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Документ підтримали 299 народних депутатів, повідомляє пресслужба парламенту.

В Україні заборонять ліки, якщо один і більше етапів виробництва медикаменту здійснюються в РФ або РБ. Ресторацію таких ліків, як зазначають у законопроекті, просто скасовуватимуть.

"У державній реєстрації лікарських засобів може бути відмовлено, якщо буде виявлено, що один, кілька або всі етапи виробництва лікарського засобу виробляються підприємствами, виробничі потужності яких розташовані на території держави-агресора (РФ) або Республіки Білорусь", - сказано в записці пояснення документа.

Раніше голова Комітету ВР із питань здоров'я нації Михайло Радуцький повідомляв, що в Україні вже діє заборона на ввезення медпрепаратів із РФ та Білорусі.

Водночас, за його словами, через інші країни в Україну можуть потрапити препарати, виготовлені на російських підприємствах міжнародних фармацевтичних компаній.

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