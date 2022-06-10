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Миллионы украинских переселенцев в ЕС нуждаются в доступе к украинским лекарствам, — Дмитрий Шимкив
По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за 100 дней полномасштабной российско-украинской войны из Украины выехали около 7 млн украинцев. Многие из них нуждаются в привычных медикаментах для лечения хронических или сезонных заболеваний.
Об этом Дмитрий Шимкив, председатель совета директоров фармацевтической компании "Дарница" заявил на международном мероприятии "Сотрудничаем с Украиной: медицинский сектор и фармацевтическая промышленность", проводимая Европейской сетью предприятий Украины в июне.
"Для беженцев важно продолжать лечение хронических и сезонных заболеваний привычными лекарственными средствами, в привычных дозировках. К сожалению, не в каждой стране ЕС украинские граждане могут легко посетить врача и получить рецепт. Поэтому очень важно обеспечить украинцев за границей доступ к привычным для них украинским лекарствам", — подчеркнул Шимкив.
Он добавил, что процесс выхода на рынок стран Евросоюза очень сложен для украинских производителей медикаментов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Отметим, что, согласно новым данным ООН, полученным от национальных властей и собранным УВКБ ООН, по всей Европе зарегистрировано не менее 4,8 миллиона беженцев из Украины. При этом 2,3 миллиона украинцев с момента начала войны вернулись в Украину.
При этом советник министра внутренних дел Виктор Андрусов утверждает, что по состоянию на конец мая 4,8 млн, то есть около 60% всего количества выехавших из Украины граждан после 24 февраля, вернулись домой.