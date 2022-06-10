Миллионы украинских переселенцев в ЕС нуждаются в доступе к украинским лекарствам, — Дмитрий Шимкив

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за 100 дней полномасштабной российско-украинской войны из Украины выехали около 7 млн украинцев. Многие из них нуждаются в привычных медикаментах для лечения хронических или сезонных заболеваний.

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Об этом Дмитрий Шимкив, председатель совета директоров фармацевтической компании "Дарница" заявил на международном мероприятии "Сотрудничаем с Украиной: медицинский сектор и фармацевтическая промышленность", проводимая Европейской сетью предприятий Украины в июне.

"Для беженцев важно продолжать лечение хронических и сезонных заболеваний привычными лекарственными средствами, в привычных дозировках. К сожалению, не в каждой стране ЕС украинские граждане могут легко посетить врача и получить рецепт. Поэтому очень важно обеспечить украинцев за границей доступ к привычным для них украинским лекарствам", — подчеркнул Шимкив.

Он добавил, что процесс выхода на рынок стран Евросоюза очень сложен для украинских производителей медикаментов.

Отметим, что, согласно новым данным ООН, полученным от национальных властей и собранным УВКБ ООН, по всей Европе зарегистрировано не менее 4,8 миллиона беженцев из Украины. При этом 2,3 миллиона украинцев с момента начала войны вернулись в Украину.

При этом советник министра внутренних дел Виктор Андрусов утверждает, что по состоянию на конец мая 4,8 млн, то есть около 60% всего количества выехавших из Украины граждан после 24 февраля, вернулись домой.