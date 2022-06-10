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Мільйони українських переселенців у ЄС потребують доступу до українських ліків, — Дмитро Шимків
За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, за 100 днів повномасштабної російсько-української війни з України виїхали близько 7 млн українців. Багато хто з них потребує звичних медикаментів для лікування хронічних або сезонних захворювань.
Про це Дмитро Шимків, голова ради директорів фармацевтичної компанії "Дарниця" заявив на міжнародному заході "Співпрацюємо з Україною: медичний сектор та фармацевтична промисловість", що проводиться Європейською мережею підприємств України у червні.
"Для біженців важливо продовжувати лікування хронічних та сезонних захворювань звичними лікарськими засобами, у звичних дозуваннях. На жаль, не в кожній країні ЄС українські громадяни можуть легко відвідати лікаря та отримати рецепт. Тому дуже важливо забезпечити українцям за кордоном доступ до звичних для них українських ліків", - наголосив Шимків.
Він додав, що процес виходу на ринок країн Євросоюзу є дуже складним для українських виробників медикаментів.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Зазначимо, що, згідно з новими даними ООН, отриманими від національної влади та зібраними УВКБ ООН, по всій Європі зареєстровано не менше 4,8 мільйона біженців з України. При цьому 2,3 мільйона українців з початку війни повернулися в Україну.
При цьому радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусов стверджує, що станом на кінець травня 4,8 млн, тобто близько 60% усієї кількості громадян, що виїхали з України, після 24 лютого, повернулися додому.