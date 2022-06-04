Понад 45 тисяч громадян США подали заявки на спонсорування українських біженців

За місяць 45 тисяч американців офіційно подали заявки на прийом біженців з України. Це означає, що кожен із них хоче стати спонсором українців, які потраплять до США за новою спеціальною програмою.

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Про це повідомляє CBS із посиланням на дані Міністерства внутрішньої безпеки (DHS).

Американська влада запустила програму "Єдність для України", за нею українці, які втекли від російської військової агресії, можуть легально перебувати в США, якщо знайдуть собі так званих спонсорів.

Програма стартувала 27 квітня, у США станом на початок червня по ній прибуло 6,5 тисячі громадян України. Чиновники імміграційної служби також санкціонували поїздку ще 27 тисяч українців, їх обрали американські спонсори.

За статистикою DHS, близько 15% американців, які подали заявки на спонсорування українців, проживають у Нью-Йорку. Іншими регіонами з найбільшою кількістю потенційних спонсорів є Чикаго, Сіетл, Філадельфія, Лос-Анджелес, Майамі, Вашингтон, Сакраменто, Портленд та Клівленд.

Щоб приїхати до США за програмою "Єдність для України", необхідно знайти спонсора - громадянина США. Він, у свою чергу, повинен подати відповідну заявку, підтвердити наявність достатньої суми грошей на своїх рахунках для утримання біженця та пройти кілька формальних перевірок. На відміну від більшості програм Служби громадянства та імміграції США (USCIS), які вимагають паперових документів і зазвичай розгляд справ займає місяці чи роки, запити Uniting for Ukraine розглядаються протягом кількох тижнів або навіть днів.

Нагадаємо, США готові прийняти до 100 тисяч біженців із України. Тим, хто відповідатиме вимогам, видадуть дозвіл на в'їзд у країну та тимчасовий статус строком до 2 років, який надасть право на роботу.