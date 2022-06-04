Более 45 тысяч граждан США подали заявки на спонсирование украинских беженцев

За месяц 45 000 американцев официально подали заявки на прием беженцев из Украины. Это означает, что каждый из них хочет стать спонсором украинцев, которые попадут в США по новой специальной программе.

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Об этом сообщает CBS со ссылкой на данные Министерства внутренней безопасности (DHS).

Американские власти запустили программу "Единство для Украины", по ней украинцы, бежавшие от российской военной агрессии, могут легально находиться в США, если найдут себе так называемых спонсоров.

Программа стартовала 27 апреля, в США по состоянию на начало июня по ней прибыло 6,5 тысяч граждан Украины. Чиновники иммиграционной службы также санкционировали поездку еще 27 000 украинцев, их выбрали американские спонсоры.

По статистике DHS, около 15% американцев, подавших заявки на спонсирование украинцев, проживают в Нью-Йорке. Другими регионами с наибольшим количеством потенциальных спонсоров являются Чикаго, Сиэтл, Филадельфия, Лос-Анджелес, Майами, Вашингтон, Сакраменто, Портленд и Кливленд.

Чтобы приехать в США по программе "Единство для Украины" необходимо найти спонсора - гражданина США. Он в свою очередь он должен подать соответствующую заявку, подтвердить наличие достаточной суммы денег на своих счетах для содержания беженца и пройти несколько формальных проверок. В отличие от большинства программ Службы гражданства и иммиграции США (USCIS), которые требуют бумажных документов и обычно рассмотрение дел занимает месяцы или годы, запросы Uniting for Ukraine рассматриваются в течение нескольких недель или даже дней.

Напомним, США готовы принять до 100 тысяч беженцев из Украины. Тем, кто будет соответствовать требованиям, выдадут разрешение на въезд в страну и временный статус сроком до 2 лет, который даст право на работу.