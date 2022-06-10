У Європі з початку війни зареєстровано не менше 4,8 мільйона біженців з України, - ООН

З України з початку широкомасштабного вторгнення російської армії було зареєстровано близько 7,3 мільйонів перетинів кордону, ще 2,3 мільйона перетинів кордону до країни.

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Про це йдеться в оновлених даних ООН.

Згідно з новими даними, отриманими від національної влади та зібраними УВКБ ООН, по всій Європі зареєстровано не менше 4,8 мільйона біженців з України, включаючи тих, хто спочатку перебрався до сусідніх країн, а потім рушив далі. 3,2 мільйона зареєструвалися для отримання тимчасового захисту чи аналогічних національних програм захисту.

За словами помічника Верховного комісара УВКБ ООН Рауфа Мазу, збирання та аналіз даних у країнах, що приймають біженців, має вирішальне значення для забезпечення ефективного гуманітарного реагування, що дозволяє реагувати на критичні потреби з конкретною підтримкою та краще планувати майбутнє.

Зазначається, що 2,3 мільйона українців з початку війни повернулися в Україну.

"Хоча ситуація з безпекою в Україні залишається нестабільною, були зафіксовані переходи туди і назад. Деякі їдуть в Україну, щоб оцінити ситуацію, перевірити майно, відвідати членів сім'ї або допомогти їм виїхати. Інші їдуть до Західної України та околиць Києва та Чернігова з наміром залишитись", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що багато хто з тих, хто повернувся, виявили, що їхні будинки серйозно пошкоджені, і щосили намагалися знайти роботу, оскільки війна продовжує надавати руйнівний вплив на економіку, і у них не було іншого вибору, крім як знову виїхати.

Нагадаємо, що харків'яни, які втекли з міста через війну, можуть дізнатися про стан свого житла у спеціальному чат-боті. Для цього потрібно просто зареєструватись.