В Европе с начала войны зарегистрировано не менее 4,8 миллиона беженцев из Украины, - ООН

Из Украины с начала широкомасштабного вторжения российской армии было зарегистрировано около 7,3 миллиона пересечений границы, еще 2,3 миллиона пересечений границы в страну.

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Об этом говорится в обновленных данных ООН.

Согласно новым данным, полученным от национальных властей и собранным УВКБ ООН, по всей Европе зарегистрировано не менее 4,8 миллиона беженцев из Украины, включая тех, кто сначала перебрался в соседние страны, а затем двинулся дальше. 3,2 миллиона зарегистрировались для получения временной защиты или аналогичных национальных программ защиты.

По словам помощника Верховного комиссара УВКБ ООН Рауфа Мазу, сбор и анализ данных в странах, принимающих беженцев, имеет решающее значение для обеспечения эффективного гуманитарного реагирования, что позволяет реагировать на критические потребности с конкретной поддержкой и лучше планировать будущее.

Отмечается, что 2,3 миллиона украинцев с момента начала войны вернулись в Украину.

"Хотя ситуация с безопасностью в Украине остается нестабильной, были зафиксированы переходы туда и обратно. Некоторые едут в Украину, чтобы оценить ситуацию, проверить имущество, навестить членов семьи или помочь им уехать. Другие едут в Западную Украину и окрестности Киева и Чернигова с намерением остаться", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что многие из тех, кто вернулся, обнаружили, что их дома серьезно повреждены, и изо всех сил пытались найти работу, поскольку война продолжает оказывать разрушительное воздействие на экономику, и у них не было другого выбора, кроме как снова уехать.

Напомним, что харьковчане, бежавшие из города из-за войны, могут узнать о состоянии своего жилья в специальном чат-боте. Для этого нужно просто зарегистрироваться.