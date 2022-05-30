- Категорія
- Суспільство
- Дата публікації
-
Близько 60% громадян, які залишили Україну, вже повернулися назад, – радник голови МВС Андрусів
Станом на кінець травня вже 4,8 млн, тобто близько 60% усієї кількості громадян, які виїхали з України після 24 лютого, повернулися додому. Про це повідомляє радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусов у своєму Telegram-каналі.
За його словами, умови життя за кордоном дуже рідко задовольняють українців. Крім того, люди часто ухвалюють рішення повернутися в Україну через високі ціни на житло в інших країнах та через мовний бар'єр.
"Тому не треба побоюватися, що українці не повернуться додому. Статистика конфліктів показує, що 80% повертаються після завершення війни, з них 50% повертаються ще до завершення", - підкреслив він.
Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну з країни переважно виїжджали жінки та діти. Вчені НАН вважають, що це може призвести до демографічної кризи в Україні.Підписуйтеся на наш YouTube канал