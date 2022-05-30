Близько 60% громадян, які залишили Україну, вже повернулися назад, – радник голови МВС Андрусів

Станом на кінець травня вже 4,8 млн, тобто близько 60% усієї кількості громадян, які виїхали з України після 24 лютого, повернулися додому. Про це повідомляє радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусов у своєму Telegram-каналі.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

За його словами, умови життя за кордоном дуже рідко задовольняють українців. Крім того, люди часто ухвалюють рішення повернутися в Україну через високі ціни на житло в інших країнах та через мовний бар'єр.

"Тому не треба побоюватися, що українці не повернуться додому. Статистика конфліктів показує, що 80% повертаються після завершення війни, з них 50% повертаються ще до завершення", - підкреслив він.

Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну з країни переважно виїжджали жінки та діти. Вчені НАН вважають, що це може призвести до демографічної кризи в Україні.