Около 60% покинувших Украину граждан уже вернулись назад – советник главы МВД Андрусив

По состоянию на конец мая уже 4,8 млн, то есть около 60% всего количества выехавших из Украины граждан после 24 февраля, вернулись домой. Об этом сообщает советник министра внутренних дел Виктор Андрусов в своем Telegram-канале.

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По его словам, условия жизни за границей очень редко удовлетворяют украинцев. Кроме того, люди часто принимают решение вернуться в Украину из-за высоких цен на жилье в других странах и из-за языкового барьера.

"Поэтому не нужно опасаться, что украинцы не вернутся домой. Статистика конфликтов показывает, что 80% возвращаются после завершения войны, из них 50% возвращаются еще до завершения", — подчеркнул он.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину из страны преимущественно выезжали женщины и дети. Ученые НАН считают, что это может привести к демографическому кризису в Украине.