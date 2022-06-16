В Україні можуть запровадити доставку ліків за допомогою дронів

В Україні можливе розташування 10 інноваційних хабів для зберігання лікарських засобів та впровадження технологій автономної авіадоставки цих ліків.

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Про це повідомив перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда.

Зазначається, що в Україні заплановано розміщення 10 хабів-складів для зберігання лікарських засобів. Фахівці компанії планують розпочати зведення таких складів з Київського регіону. Компанія також пропонує надання послуг доставки ліків у 100 км від складів за одну годину з максимальною масою вантажу 2 кг.

Важливим питанням для обговорення стало забезпечення умов зберігання, а саме дотримання холодового ланцюга при транспортуванні, фіксування фактів доставки.

"Під час відновлення медичної системи, яка постраждала внаслідок військових дій, ми маємо орієнтуватися на найбільш зручні сучасні логістичні рішення. Тому вдячні донорам та колегам із Zipline за ініціативу та готовність працювати на благо України та покращувати доступ наших громадян до медичних послуг", - зазначив Комаріда.

Нагадаємо, голова ради директорів фармацевтичної компанії "Дарниця" Дмитро Шимків заявив, що мільйони українських переселенців у ЄС потребують доступу до українських ліків. За даними ООН, станом на 10 червня, за 100 днів широкомасштабної російсько-української війни з України виїхали близько 7 млн українців.