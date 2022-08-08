Антибиотики по рецепту. Почему этот шаг поможет спасти тысячи жизней

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"Нам не продадут антибиотики без рецепта, мы все умрем!" — с начала августа наши соцсети закипели страстями по рецептурному ограничению продажи антибиотиков. Должна сразу сказать — спокойно, никто не умрет. По крайней мере, потому, что отныне в Украине приобрести антимикробный препарат можно только предварительно посетив врача и получив от него рецепт.

Истории человечества более 200 000 лет, а истории полноценного использования антибиотиков нет еще и ста. Но мы не только не вымерли без них, но и активно развиваемся. Человек на самом деле очень крепкое создание, поэтому досадно, что за последние годы сотни тысяч людей по всему миру, и в частности в Украине, стали "психологически зависимы" от использования антимикробных препаратов. Маленький "чих" с температурой и мы уже бежим в аптеку и покупаем то, что когда-то помогло поправиться ребенку, бабушке, соседке. А ведь еще не редкость, когда врач выписывает антибиотик "на всякий случай", "перестраховаться".

У меня немало примеров из своей врачебной практики, и ближайший из них, пожалуй, пример моей собственной кумы. Однажды, когда она была на девятом месяце беременности, кума заболела. Ничего катастрофического – обычная простуда, боль в горле и три дня температуры. Но, конечно, у беременной женщины и ее испуганного мужа это вызвало панику, и они побежали к своему семейному врачу. Результаты анализов показали повышение СОЭ (скорость оседания эритроцитов) и количество лейкоцитов в крови. Врач почему-то сразу выписал антибиотик, хотя повышение значений этих показателей обычное дело для беременных. О чем я и сказала своей встревоженной подруге, когда она позвонила с криками "Все плохо, я буду пить антибиотик!" Как я ее не пыталась убедить, кума стояла на своем. В конце концов, мне пришлось прибегнуть к уловкам — я уговорила ее вместо антибиотика выпить, скажем так, плацебо, то есть препарат без всякой эффективности и вообще не являющийся лекарственным средством. К утру совершенно естественным образом моей куме стало значительно лучше – собственно течение обычной ОРВИ инфекции предполагает облегчение на четвертый-пятый день от появления первых симптомов. На самом деле никакой антибиотик ей был не нужен.

Но важно: если бы моя подруга все же начала пить препарат, она бы была убеждена, что облегчилось ей исключительно благодаря ему. После чего она стала бы убеждать всех своих родственников-знакомых за первые признаки простуды немедленно начинать пить антибиотики. Это типичная "ошибка выжившего". К счастью, произошло наоборот — теперь кума отговаривает всех знакомых от приема этого лекарства. Другой важный вопрос: зачем без дополнительных исследований врач выписала ненужный в этой ситуации препарат. К сожалению, с подобной практикой "чрезмерного лечения" и антибиотиков "на всякий случай" среди терпевтов и семейных врачей нам также придется работать и работать, чтобы наконец забыть о ней.

К чему этот пример? К тому, что многие привыкли покупать и пить антибиотики при первом же недуге — без рекомендаций врача, не задумываясь о том, будет ли такой бесконтрольный прием иметь последствия для их здоровья. Увы, будет.

Наша надежда на "чудодейственную пилюлю", к сожалению, сыграла злую шутку с населением Земли. В последние годы среди самых больших угроз здоровью человечества Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) называет устойчивость бактерий к антимикробным средствам — антибиотикорезистенность. Устойчивость к антибиотикам возникает естественно из-за эволюции бактерий и мутации, но неуместное, чрезмерное и неконтролируемое использование антимикробных препаратов в медицине и сельском хозяйстве значительно ускоряют этот процесс . ВОЗ отмечает, что если не изменить нынешнее положение вещей, то через два десятилетия от устойчивой к антибиотикам инфекции будет умирать около 10 млн человек ежегодно. То есть, например, от обычных инфекций дыхательной или мочеполовой систем.

Уже сегодня около 30% новорожденных с системной инфекцией умирают от несостоятельности обычных антибиотиков преодолеть возбудитель. То есть прежде, чем попасть в организм ребенка, этот возбудитель успел познакомиться с разными видами антибиотиков, которые принимали от этой же инфекции тысячи других людей. И научился быть устойчивым к действию этих препаратов. Синтез новых молекул антибиотиков медленный, и, по данным клинических исследований, не слишком эффективен – по данным ВОЗ, ни один из 43 новых антибиотиков не решает проблему устойчивости к ним опасных бактерий.

Поэтому сейчас мы делаем один из первых важных шагов, чтобы предотвратить такое печальное развитие событий — внедряем рецептурный контроль за использованием антибактериальных средств. Не дадим бактериям шанса приспособиться! Антибиотик – только по рецепту, который выписал врач при доказанной бактериальной инфекции.

Повышение температуры не всегда означает воспаление, воспаление и боль – не всегда инфекция, инфекция – не всегда бактериальная, а антибиотик влияет только на бактерии.

Совсем недавно мы столкнулись с эпидемией ковида, с вирусной инфекцией, но люди начали без всяких оснований использовать антибиотики – в тех странах, которые не имеют контроля над выдачей антибактериальных препаратов. И именно в этих странах увеличился показатель антибиотикорезистентности. Даже обычная кишечная палочка и пневмококк в 30-70% случаев оказываются не чувствительными к обычным антибиотикам первой линии. Если мы и дальше будем употреблять антибиотики без должного медицинского контроля, то уже через пару лет не сможем справиться с обычной бактериальной инфекцией никаким лекарственным средством. Только представьте это – люди, как несколько сотен лет назад, будут умирать от бронхитов и укусов клещей.

Что касается коррупционных рисков из-за рецептурного контроля над продажей антибиотиков, то они минимальны. Кто станет платить 1 тыс. грн или больше за рецепт, который позволит купить препарат за 200-500 грн?

А вот с определенными проблемами мы, и пациенты, и врачи, можем столкнуться с января 2023 года, когда закончится так называемый переходный период и начнут действовать только электронные рецепты, от бумажных должны отказаться. Во-первых, из-за войны сотни больших и маленьких населенных пунктов остаются без должной связи. Да и будем откровенны – проблемы с интернетом были в регионах и до войны. Не всегда идеально работает и электронная система здравоохранения (ЕСОЗ), с которой должны работать медицинские учреждения, чтобы использовать электронный документооборот. Поэтому, на мой взгляд, слишком мало времени, как на полный переход на электронные рецепты.

С другой стороны, я отправила всех своих пациентов, кто до этого так и не собрался до сих пор, заключать декларации с семейными врачами – если человек не сделал этого и его данных нет в системе, мне придется все время приема вместо консультации потратить на их внесение. Иначе я не смогу выписать рецепт на антибиотик, если он действительно необходим пациенту. Из-за введения электронных рецептов напрячься придется и многим медучреждениям – чтобы иметь возможность выписывать рецепты, они должны также зарегистрироваться в ЕСОЗ и начать работать с электронным документооборотом.

Но главное все же — что мы, наконец, делаем цивилизационные шаги, которые действительно помогут в перспективе сохранить, без преувеличений, миллионы человеческих жизней.

Фото: ua.depositphotos.com