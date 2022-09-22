Ренкінг: Корпоративний корпус Ренкінг: Корпоративний корпус
Точка У Точка У
Проєкт "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Тип
зненацька зненацька
Категорія
Суспільство
Дата публікації

Президент Колумбії закликав увесь світ легалізувати кокаїн

Президент Колумбії закликав увесь світ легалізувати кокаїн

Президент Колумбії Густаво Петро заявив, що війну з наркотиками в Латинській Америці необхідно припинити, бо вона вже програна. А кокаїн приносить не більше шкоди, ніж залежність людей від грошей та нафти.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Про це Густаво Петро заявив у своєму зверненні до Генасамблеї ООН, передає CNN.

У промові колумбійській лідер протиставив небезпеки наркозалежності ще більш шкідливій, на його думку, для людства "залежності від ірраціональної влади, прибутку та грошей".

"Що отруйніше для людства – кокаїн, вугілля чи нафта?" – запитав Петро.

Колумбійський президент наголосив, що від передозування кокаїном помирає невелика кількість людей, тоді як вугілля та нафта "можуть знищити все людство".

"Влада говорила, що кокаїн є отрутою і його потрібно переслідувати, хоча він спричиняє лише мінімальні смерті від передозування… але натомість вугілля та нафту потрібно захищати, навіть якщо вони можуть знищити все людство", — сказав він.

CNN нагадує, що Колумбія є найбільшим у світі виробником кокаїну, і протягом останніх 50 років державна влада просувала заборону на торгівлю та споживання наркотиків, щоб "вдарити по кишенях" злочинців, які наживаються на цьому.

Однак наразі потік заборонених речовин не припинився. У своїй промові Петро, інавгурація якого відбулася минулого місяця, закликав всю Латинську Америку припинити війну з наркотиками.

"Зменшення споживання наркотиків не потребує воєн. Нам всім необхідно побудувати краще суспільство", – сказав він.

Нагадаємо, у Києві затримали чоловіка з партією кокаїну на 6 мільйонів гривень.

Автор:
Світлана Манько