Президент Колумбії закликав увесь світ легалізувати кокаїн

Президент Колумбії Густаво Петро заявив, що війну з наркотиками в Латинській Америці необхідно припинити, бо вона вже програна. А кокаїн приносить не більше шкоди, ніж залежність людей від грошей та нафти.

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Про це Густаво Петро заявив у своєму зверненні до Генасамблеї ООН, передає CNN.

У промові колумбійській лідер протиставив небезпеки наркозалежності ще більш шкідливій, на його думку, для людства "залежності від ірраціональної влади, прибутку та грошей".

"Що отруйніше для людства – кокаїн, вугілля чи нафта?" – запитав Петро.

Колумбійський президент наголосив, що від передозування кокаїном помирає невелика кількість людей, тоді як вугілля та нафта "можуть знищити все людство".

"Влада говорила, що кокаїн є отрутою і його потрібно переслідувати, хоча він спричиняє лише мінімальні смерті від передозування… але натомість вугілля та нафту потрібно захищати, навіть якщо вони можуть знищити все людство", — сказав він.

CNN нагадує, що Колумбія є найбільшим у світі виробником кокаїну, і протягом останніх 50 років державна влада просувала заборону на торгівлю та споживання наркотиків, щоб "вдарити по кишенях" злочинців, які наживаються на цьому.

Однак наразі потік заборонених речовин не припинився. У своїй промові Петро, інавгурація якого відбулася минулого місяця, закликав всю Латинську Америку припинити війну з наркотиками.

"Зменшення споживання наркотиків не потребує воєн. Нам всім необхідно побудувати краще суспільство", – сказав він.

Нагадаємо, у Києві затримали чоловіка з партією кокаїну на 6 мільйонів гривень.