В Киеве задержан мужчина с партией кокаина на 6 миллионов гривен

Гражданин Украины, зарегистрированный и проживающий в Чешской республике, перевозил партию кокаина весом 1 кг. Брикет с наркотическим веществом был спрятан в коробке.

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Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве Днепровской окружной прокуратуры города Киева разоблачено и сообщено о подозрении мужчине, который перевозил с целью сбыта наркотическое средство – кокаин, стоимостью около 6 млн грн (ч. 3 ст. 307 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, гражданин Украины, зарегистрированный и проживающий в Чешской республике, перевозил партию кокаина весом 1 кг. Брикет с наркотическим веществом был спрятан в коробке. На территорию Украины мужчина въехал за 2 дня до задержания правоохранителями.

В Офисе генпрокурора отметили, что продолжаются меры по установлению канала поставки наркотического вещества и других обстоятельств преступления.

Также проверяется причастность подозреваемого к незаконной перевозке кокаина через государственную границу.

Досудебное расследование осуществляется следственным отделом Днепровского управления полиции Главного управления Нацполиции в г. Киеве, при оперативном сопровождении ГИ "Д" Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области.