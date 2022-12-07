СБУ проводит обыски на объектах УПЦ (МП) сразу в трех областях (ФОТО)

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ (МП) в Черкасской, Волынской и Херсонской областях.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что мероприятия проводятся совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией – в рамках системной работы Службы безопасности Украины по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в нашем государстве.

"Учитывая вооруженную агрессию РФ, данные мероприятия проводятся в том числе для исключения использования религиозных общин как ячейки "русского мира" и защиты населения от провокаций и террористических актов", - отмечают в СБУ.

Там подчеркивают, что при непосредственном участии представителей церкви правоохранители проводят осмотр территории и помещений (в том числе гостиничного типа) для выявления лиц, причастных к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины и предметов, запрещенных к обращению.

В частности, речь идет о:

Крестовоздвиженский Чарторыйский мужской монастырь Волынской епархии УПЦ (МП);

Николаевский Милецкий мужской монастырь Владимир-Волынской епархии УПЦ (МП);

Успенский собор Украинской православной церкви (г. Херсон);

Управление Черкасской епархии УПЦ;

Свято-Михайловский кафедральный собор (г. Черкассы);

Воскресная школа и библиотека Черкасской епархии УПЦ (г. Черкассы);

Управление Уманско-Звенигородской епархии (г. Умань);

Георгиевский женский монастырь (Уманский район);

Храм Андрея Первозванного (г. Черкассы);

Свято-Троицкий Мотронинский женский монастырь (Черкасский район);

Красногорский Свято-Покровский женский монастырь (Золотоношский район);

религиозную общину Приход святителя Софрония епископа Иркутского (г. Черкассы);

Каневский Успенский собор (г. Канев Черкасского района).

В СБУ отмечают, что все действия проходят в рамках действующего законодательства.

"В очередной раз подчеркиваем: в своей деятельности СБУ действует исключительно в рамках Конституции Украины и действующего законодательства, а также с уважением относится к правам каждого гражданина на свободу выбора вероисповедания и мировоззрения", - подчеркивают в СБУ.

Отметим, что СБУ 5 декабря провела контрразведывательные (безопасные) мероприятия на объектах УПЦ (МП) в Полтавской области.

А 3 декабря сотрудники СБУ провели контрразведывательные (безопасные) мероприятия на объектах УПЦ (МП) Житомирской, Ровенской и Закарпатской областях.

Ранее СБУ проверила монастырь УПЦ (МП) в Закарпатье, где монахини призывали к "пробуждению матушки-Руси".

Напомним, сотрудники СБУ и Нацполиции нашли большое количество антиукраинских материалов во время мероприятий безопасности на территории Почаевской духовной семинарии и Ивано-Франковской епархии УПЦ (Московского патриархата, РПЦ в Украине).