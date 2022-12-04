СБУ назвала причины санкций против Новинского, наместника Киево-Печерской лавры и других клириков УПЦ

Служба безопасности Украины указывает, что причинами решения применить санкции против бизнесмена и бывшего депутата Верховной Рады трех созывов Вадима Новинского, также имеющего сан протодиакона Украинской православной церкви, и ряда других ее священнослужителей, стало, в частности, "продвижение пророссийских нарративов", оправдание агрессии России против Украины и сотрудничество с оккупантами.

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"Фигуранты санкционных списков выступали с различными инициативами, в частности предложили присоединить возглавляемые ими епархии к РПЦ; согласились на сотрудничество с оккупационными властями; продвигают пророссийские нарративы; оправдывают военную агрессию России в Украине", - говорится в сообщении спецслужби, выступившей инициатором таких мер.

Напомним, что соответствующее решение Совет национальной безопасности и обороны принял 1 декабря, в тот же день его ввел президент Владимир Зеленский. Изначально список фигурантов санкций не публиковался, однако на следующий день все же был официально опубликован.

В него попали, кроме Новинского, граждане Петр Лебедь (митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры); а также ряд клириков с территорий, которые были или остаются под российской оккупацией.

В частности, это Ростислав Швец (митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь), Владимир Удовенко (митрополит Феодосийский и Керченский Платон, управляющий Феодосийской епархией), Александр Овсянников (епископ Джанкойский и Раздольненский Алексей, управляющий Джанкойской епархией), Вячеслав Опанасенко (епископ Коктебельский Агафон, викарий Феодосийской епархии) и Константин Чернышов (епископ Бахчисарайский Каллиник, викарий Симферопольской епархии).

Они вместе с Александром Тарановым (архиепископом Ровеньковским и Свердловским Аркадием) указаны как подчиненные непосредственно Русской православной церкви.

Также санкции введены против Олега Иванова (митрополита Изюмского и Купянского Елисея) и Алексея Масленникова (епископа Роменского и Бурынского Иосифа). СБУ констатирует, что большинство из перечисленных лиц находятся на оккупированных территориях или за рубежом.

Санкции против них введены на пять лет, они содержат 12 пунктов, в том числе блокирование активов, ограничение торговых операций, блокирование на вывод капиталов за пределы Украины, запрет на приобретение в собственность земельных участков, приватизацию государственного имущества и получение прав интеллектуальной собственности. Кроме того, они лишаются государственных наград Украины, а также других форм отличия.

Напомним, что указанным решением СНБО также поручил Кабинету министров инициировать запрет УПЦ, имеющий ныне статус статус широкой автономии в составе РПЦ, а Госслужбе по этнополитике и свободе совести - провести религиоведческую экспертизу Устава об управлении УПЦ "на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом и при необходимости принять предусмотренные законом меры".

3 декабря вопрос "дальнейших шагов в направлении полной духовной независимости Украины и защиты нашего государства от неформальных сетей влияния государства-террориста" обсуждался на заседании Ставки верховного главнокомандующего, в котором традиционно принимают участие руководители силовых ведомств.

Напомним также, что Новинский, который был в Раде последнего созыва внефракционным депутатом-мажоритарщиком и баллотировался от запрещенной ныне партии "Оппозиционный блок" в округе №57 (Донецкая область), в начале июля подал заявление о сложении полномочий, которое парламент удовлетворил. При этом в 2018–2020 годах он также находился под санкциями со стороны России.