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Рада прекратила полномочия Вадима Новинского
Верховная Рада во время заседания 8 июля досрочно прекратила полномочия народного депутата Вадима Новинского. Решение поддержали 295 нардепов.
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Об этом в Telegram сообщил замглавы парламентского комитета по вопросам финансов Ярослав Железняк.
Голосование прошло без выступления депутата и без обсуждения. Уточняем, что Новинский заявил, что решил сложить полномочия нардепа 6 июля.
"Я принял решение сложить полномочия народного депутата Украины и сосредоточиться на гуманитарных проектах, на развитии национальной экономики, служении Украинской Православной Церкви и на восстановлении разрушенных Храмов", - объяснил политик.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, Вадим Новинский в 2019 году был избран народным депутатом Украины по 57 округу в Донецкой области (Мариуполь).