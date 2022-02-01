Компания Новинского в 2,5 раза увеличила поступления в бюджет

За 12 месяцев 2021 года компании группы Smart Energy совокупно уплатили 2,2 млрд грн налогов, что почти в 2,5 раза превышает показатели за соответствующий период 2020 года, когда было уплачено в госбюджет 948 млн грн.

По данным пресс-службы Smart Energy, эта сумма включает также 983,2 млн грн рентных платежей за пользование недрами в бюджеты всех уровней. Таким образом, в региональные бюджеты с ренты было перечислено 49,2 млн грн.

В компании сообщили, что существенное увеличение налоговых платежей по сравнению с 2020 годом наблюдается по таким статьям, как налог на прибыль и налог на добавленную стоимость: они выросли фактически в три раза.

Несмотря на небольшое снижение годовой добычи, рентные платежи также увеличились — в 2,3 раза. Такая динамика объясняется существенным ростом цены на газ в 2021 году.

Как заявил финансовый директор группы Smart Energy Алексей Заец, "с точки зрения ценового фактора 2021 год оказался благоприятным для газодобывающих компаний".

"Это обеспечило значительное увеличение налоговых вычетов наших компаний в государственный и местные бюджеты. В то же время рост цены привел к правительственным инициативам, способным значительно притормозить развитие отрасли, а с ним и наращивание добычи украинского газа", – рассказал финдиректор.

Группа компаний Smart Energy входит в состав инвестиционной группы Smart Holding, реализует проекты по разведке и промышленной разработке месторождений углеводородов и входит в пятерку крупнейших частных газодобытчиков Украины, суммарно добывая более 1 млн кубометров газа в сутки.

Нефтегазовое направление Smart Energy представлено компанией "Укргаздобыча" (Харьковская область), а также публичной британской компанией Enwell Energy. В свою очередь активы Enwell Energy работают на Полтавщине – это представительство "Регал Петролеум Корпорейшн Лимитед" и "Аркона Газ-Энергия", а также в Харьковской области – компания "Пром-Энерго Продукт".

Ранее сообщалось, что Окружной административный суд Киева 18 января отменил лицензию на Свистунковско-Краснолуцкое газоносное месторождение, которое в 2017 году было выдано ООО "Аркона Газ-Энергия". Компания принадлежит группе Smart Energy Вадима Новинского.