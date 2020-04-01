Компания Новинского не смогла договориться о покупке газового концерна

Владеющая активами в Украине британская нефтегазовая компания Regal Petroleum plc. и ЧАО "Научно-производственный концерн "Укрнафтинвест" (UNI) не смогла договориться с Bolaso Investments Limited о продаже концерна.

Об этом говорится в сообщении Regal на сайте Лондонской фондовой биржи, передает "Интерфакс-Украина".

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"Regal Petroleum plc. заявляет, что объявленный 26 марта меморандум о взаимопонимании по потенциальному приобретению "НПК "Укрнафтинвест" истек, и следовательно — прекращен. Стороны меморандума не смогли достичь окончательного соглашения о потенциальном приобретении UNI", — говорится в сообщении.

Regal уточнила, что, в соответствии с рядом условий меморандума, вступивших в силу по окончанию срока его действия и отсутствию договоренности о покупке, ранее внесенный британской компанией депозит в сумме $0,5 млн подлежит возврату.

Как сообщалось, в июне 2019 года кипрская компания Pelidona Services Limited из группы "Смарт-Холдинг" депутата и бизнесмена Вадима Новинского увеличила свою долю в нефтегазовой компании Regal Petroleum plc с активами в Украине до 82,65% с 54%, продавцами выступили компании из группы EastOne украинского бизнесмена Виктора Пинчука.

Напомним, в ноябре 2019 года Regal Petroleum вступила в переговоры о покупке ЧАО "Научно-производственный концерн "Укрнафтаинвест", которое владеет двумя специальными разрешениями на добычу нефти и газа в Одесской области.

В январе 2020 года Антимонопольный комитет разрешил кипрской компании Lovita Investments Ltd В.Новинского опосредованно приобреcти более 50% акций ПАО "Научно-производственный концерн "Укрнафтинвест", владеющее лицензиями на разработку Белолесской и Алибейско-Трапивской нефтегазовых площадей.

Pelidona Services Limited (Кипр), которая входит в группу Вадима Новинского "Смарт-Холдинг", увеличила свою долю в акционерном капитале нефтегазовой компании Виктора Пинчука Regal Petroleum plc, с 54% до 82,65%.

В марте 2019 года появилась информация, что Виктор Пинчук скупает акции британской нефтегазовой компании Regal Petroleum, которая имеет активы в Украине. Олигарх пытался купить Regal Petroleum еще в 2011 году.

Отметим, что Regal Petroleum основана в 1996 году. Она была подконтрольна входящей в группу "Смарт-холдинг" Вадима Новинского компании Smart Energy и разрабатывает месторождения в Полтавской и Харьковской областях.