"Аркона Газ-Энергия" подала апелляцию на решение суда по иску "Укрнафты"

ООО "Аркона Газ-Энергия" подала апелляционную жалобу в Шестой апелляционный административный суд. Цель подачи — отмена решения Окружного админсуда Киева по иску ПАО "Укрнафта" о признании недействительным специального разрешения, выданного "Аркона Газ-Энергия" на добычу углеводородов на Свистуновско-Червоновонолуцком месторождении в Полтавской области.

Об этом сообщает пресс-служба группы Smart Energy (входит в пятерку крупнейших частных газодобытчиков Украины — Delo.ua), в которую входит "Аркона".

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Аркона" опирается на предыдущие действующие решения судов различных инстанций, в том числе и Верховного Суда Украины: он уже рассматривал предмет этого судебного спора, включая действие спецразрешения, в подобном деле в октябре 2019 года также при участии ПАО "Укрнафта" и "Арконы", и лицензия была признана действительной. Кроме того, согласно юридической оценке компании, последний иск ПАО "Укрнафта" подан с рядом нарушений, включая пропуск исковой давности, а также включение в иск требования, которое не является предметом для судебных разбирательств (в частности, протокольного решения рабочей группы Государственной службы геологии и недр Украины)", — говорится в заявлении.

По словам генерального директора группы компаний Smart Energy Сергея Глазунова, они абсолютно уверены в действии лицензии на Свистуновско-Червонолуцкое месторождение с правовой точки зрения. "Поэтому планируем инвестировать в его разработку, наращивая добычу украинского газа, создавая новые рабочие места, поддерживая местные громады и выплачивая все налоги в полном объеме, как это и делают все наши компании на протяжении всей нашей истории. У Smart Energy есть весь необходимый ресурс для успешного возобновления добычи тут. Мы хотим его использовать для общего блага без затяжных судовых процессов. Так что надеемся на скорое завершение этого спора и начало работ на перспективном активе, в который готов инвестировать британский инвестор", — отметил Сергей Глазунов.

Читайте также: "Нафтогаз" настаивает на разделении "Укрнафты" на госкомпанию и компанию Коломойского

Напомним, британская публичная компания Enwell Energy получила разрешение на добычу углеводородов на Свистунковско-Червонолуцком месторождении после приобретения ООО "Аркона Газ-Энергия" в марте этого года. В начале июля 2020 года судом первой инстанции был рассмотрен иск ПАО "Укрнафта" против "Арконы" и Государственной службы геологии и недр как ответчиков, в ходе которого было заявлено о нарушениях процедуры, которые якобы имели место при выдаче лицензии Арконе в мае 2017 года.

ПАО "Укрнафта" было предыдущим собственником специального разрешения на разработку этой площади, но оно утратило силу еще в 2014 году до того, как была выдана новая лицензия.