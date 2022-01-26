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Энергетика
Дата публикации

"Укрнафта" через суд отменила спецразрешение компании Новинского на добычу газа

"Укрнафта" через суд отменила спецразрешение компании Новинского на добычу газа
"Укрнафта" через суд отменила спецразрешение компании Новинского на добычу газа

Окружной административный суд Киева 18 января отменил лицензию на Свистунковско-Краснолуцкое газоносное месторождение, которое в 2017 году было выдано ООО "Аркона Газ-Энергия". 

Об этом сообщает прес-сслужба "Укрнафты".

Суд отменил решение 2016 года об объединении Свистунковского и Червонолуцкого месторождений, а также выдачу"Аркона Газ-Энергия" 20-летней лицензии на объединенное месторождение.

"Указанное спецразрешение без публичного конкурса, за бесценок, в нарушение процедур установленных законом было предоставлено ООО "Аркона Газ-Энергия", которое СМИ связывали с интересами бывшего президента Украины. В настоящее время компания принадлежит группе Smart Energy Вадима Новинского", – сказано в сообщении.

В частности, решением суда было:

  • отменено решение Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых при Госгеонадрах от 28 сентября 2016 года, которым противоправно было объединено Свистунковское и Краснолуцкое месторождение и санкционирована апробация запасов Червонолуцкого месторождения после проведенного государственного утверждения запасов на этом месторождении ПАО "Укрнафта", также отменено решение Госгеонадр от 22 ноября 2016 года, которым вводилось в действие указанное решение ГКС; 
  • отменен приказ Государственной службы геологии и недр Украины №217 от 15 мая 2017 года о предоставлении ООО "Аркона Газ-Энергия" на 20 лет специального разрешения на использование недр с целью геологического изучения, в том числе ДПР с последующей добычей нефти, газа (промышленная разработка ) Свистунковско-Краснолуцкого месторождения; 
  • признано недействительным специальное разрешение № 4830 от 18 мая 2017 года, выданное ООО "Аркона Газ-Энергия" на геологическое изучение нефтегазонасосных недр, в том числе опытно-промышленная разработка с последующей добычей нефти, газа (промышленная разработка) Свистунковско-Краснолуцкого месторождения.

Отмечается, что Госгеонадр принимало участие в этом деле в качестве ответчика, отстаивая интересы ООО "Аркона Газ-Энергия" и "настаивая на законности своего решения, несмотря на убедительные доказательства обратного", говорится в сообщении "Укрнафты".

"ПАО "Укрнафта" призывает менеджеров и акционеров публичной компании Enwell Energy, которой за $8,63 млн было приобретено ООО "Аркона Газ-Энергия", а фактически права на добычу значительных залежей природного газа и газового конденсата на Свистунковском и Червонолуцком месторождениях, воздержаться от геологической разведки на них до окончания всех имеющихся судебных процессов по обжалованию законности выдачи ООО "Аркона Газ-Энергия" специального разрешения на пользование недрами Свистунковско-Краснолуцкого месторождения и рассмотрения уголовного производства №52018000000000182 в Высшем антикоррупционном суде", — подчеркнули в "Укрнафте".

Напомним, что еще в 2017 году лицензию на разработку Свистунковско-Червонолуцкого месторождения получила компания "Аркона Газ-Энергия". ПАО "Укрнафта" была предыдущим владельцем спецразрешения на разработку этой площади до 2014 года, однако по факту добыча газа на месторождении не проводилась.

ПАО "Укрнафта" на протяжении многих обращается в суды различных инстанций, оспаривая законность выдачи спецразрешения "Аркона Газ-Энергия".

В итоге в феврале 2021 года Верховный суд отклонил иск "Укрнафты" о незаконности выдачи лицензии. Отметим, решение Верховного Суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Как заявил сопредседатель Фонда энергетических исследований Дмитрий Марунич, попытки ПАО "Укрнафта" поставить под сомнение решение Верховного суда и заблокировать разработку Свистунковско-Червонолуцкого месторождения в Полтавской области — опасный сигнал для инвесторов.

"Аркона Газ-Энергия" принадлежит компании Enwell Energy бизнесмена Вадима Новинского. Она эксплуатирует Мехедовско-Головинское, Свиридовское, Васищевское и Свистуновско-Краснолуцкое газоконденсатные месторождения. 

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", а группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – около 42% акций.

Автор:
Светлана Манько