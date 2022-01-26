"Укрнафта" через суд отменила спецразрешение компании Новинского на добычу газа

Окружной административный суд Киева 18 января отменил лицензию на Свистунковско-Краснолуцкое газоносное месторождение, которое в 2017 году было выдано ООО "Аркона Газ-Энергия".

Об этом сообщает прес-сслужба "Укрнафты".

Суд отменил решение 2016 года об объединении Свистунковского и Червонолуцкого месторождений, а также выдачу"Аркона Газ-Энергия" 20-летней лицензии на объединенное месторождение.

"Указанное спецразрешение без публичного конкурса, за бесценок, в нарушение процедур установленных законом было предоставлено ООО "Аркона Газ-Энергия", которое СМИ связывали с интересами бывшего президента Украины. В настоящее время компания принадлежит группе Smart Energy Вадима Новинского", – сказано в сообщении.

В частности, решением суда было:

отменено решение Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых при Госгеонадрах от 28 сентября 2016 года, которым противоправно было объединено Свистунковское и Краснолуцкое месторождение и санкционирована апробация запасов Червонолуцкого месторождения после проведенного государственного утверждения запасов на этом месторождении ПАО "Укрнафта", также отменено решение Госгеонадр от 22 ноября 2016 года, которым вводилось в действие указанное решение ГКС;

отменен приказ Государственной службы геологии и недр Украины №217 от 15 мая 2017 года о предоставлении ООО "Аркона Газ-Энергия" на 20 лет специального разрешения на использование недр с целью геологического изучения, в том числе ДПР с последующей добычей нефти, газа (промышленная разработка ) Свистунковско-Краснолуцкого месторождения;

признано недействительным специальное разрешение № 4830 от 18 мая 2017 года, выданное ООО "Аркона Газ-Энергия" на геологическое изучение нефтегазонасосных недр, в том числе опытно-промышленная разработка с последующей добычей нефти, газа (промышленная разработка) Свистунковско-Краснолуцкого месторождения.

Отмечается, что Госгеонадр принимало участие в этом деле в качестве ответчика, отстаивая интересы ООО "Аркона Газ-Энергия" и "настаивая на законности своего решения, несмотря на убедительные доказательства обратного", говорится в сообщении "Укрнафты".

"ПАО "Укрнафта" призывает менеджеров и акционеров публичной компании Enwell Energy, которой за $8,63 млн было приобретено ООО "Аркона Газ-Энергия", а фактически права на добычу значительных залежей природного газа и газового конденсата на Свистунковском и Червонолуцком месторождениях, воздержаться от геологической разведки на них до окончания всех имеющихся судебных процессов по обжалованию законности выдачи ООО "Аркона Газ-Энергия" специального разрешения на пользование недрами Свистунковско-Краснолуцкого месторождения и рассмотрения уголовного производства №52018000000000182 в Высшем антикоррупционном суде", — подчеркнули в "Укрнафте".

Напомним, что еще в 2017 году лицензию на разработку Свистунковско-Червонолуцкого месторождения получила компания "Аркона Газ-Энергия". ПАО "Укрнафта" была предыдущим владельцем спецразрешения на разработку этой площади до 2014 года, однако по факту добыча газа на месторождении не проводилась.

ПАО "Укрнафта" на протяжении многих обращается в суды различных инстанций, оспаривая законность выдачи спецразрешения "Аркона Газ-Энергия".

В итоге в феврале 2021 года Верховный суд отклонил иск "Укрнафты" о незаконности выдачи лицензии. Отметим, решение Верховного Суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Как заявил сопредседатель Фонда энергетических исследований Дмитрий Марунич, попытки ПАО "Укрнафта" поставить под сомнение решение Верховного суда и заблокировать разработку Свистунковско-Червонолуцкого месторождения в Полтавской области — опасный сигнал для инвесторов.

"Аркона Газ-Энергия" принадлежит компании Enwell Energy бизнесмена Вадима Новинского. Она эксплуатирует Мехедовско-Головинское, Свиридовское, Васищевское и Свистуновско-Краснолуцкое газоконденсатные месторождения.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", а группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – около 42% акций.