Попытки выгнать инвестора с месторождения газа — плохой сигнал для бизнеса, — эксперт

Попытки ПАО "Укрнафта" поставить под сомнение решение Верховного суда и заблокировать разработку Свистунковско-Червонолуцкого месторождения в Полтавской области — опасный сигнал для инвесторов.

Такое мнение на своей странице в Facebook выразил сопредседатель Фонда энергетических исследований Дмитрий Марунич.

Он напомнил, что еще в 2017 году лицензию на разработку Свистунковско-Червонолуцкого месторождения получила компания "Аркона Газ-Энергия". ПАО "Укрнафта" была предыдущим владельцем спецразрешения на разработку этой площади до 2014 года, однако по факту добыча газа на месторождении не проводилась.

"Тем не менее, ПАО "Укрнафта" в попытках запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда на протяжении ряда лет обращается в суды различных инстанций, оспаривая законность выдачи спецразрешения "Арконе". В итоге в феврале этого года Верховный суд отклонил иск "Укрнафты" о незаконности выдачи лицензии. Решение Верховного Суда является окончательным и обжалованию не подлежит. Проиграв в судах, "Укрнафта" не остановилась и предприняла попытки привлечь к разбирательству народных депутатов и Генпрокуратуру, ссылаясь на убытки, которые государство якобы понесло при продаже спецразрешения в 2017 году. Намерение поставить под сомнение вердикт Верховного Суда — попытка создать опасный прецедент, который ставит под сомнение работу всей правовой системы государства", — считает Дмитрий Марунич.

Он также добавил, после ухода в 2014 году и до появления реального инвестора, готового инвестировать в добычу, интереса к развитию Свистунковско-Червонолуцкого месторождения ПАО "Укрнафта" не выражала.

"В настоящее время у месторождения появился реальный инвестор, уже проходят геофизические исследования для уточнения структуры месторождения, идет подготовка к бурению первой скважины за четверть столетия. Добывать должна компания, которая может инвестировать и готова это делать", — подчеркнул эксперт.

По его словам, добыча газа — инвестиционно-емкий бизнес, для развития которого требуются значительные средства. При этом инвесторам необходимы понятные правила игры.

"Если компания инвестирует в развитие добычи, ведет геологоразведочные работы, законность ее деятельности подтверждена высшими судебными инстанциями, само появление угрозы в виде заявлений народных депутатов или правоохранительных органов на основании манипулятивных утверждений одного обиженного игрока рынка не что иное, как негативный сигнал потенциальным инвесторам. А заниматься добычей на объекте должна компания, которая готова это делать, имеет средства или может их привлечь, а не юрлицо, которое много лет попросту придерживало объект", — резюмировал Дмитрий Марунич.

Как сообщалось ранее, 4 февраля Верховный Суд подтвердил законность выдачи спецразрешения на добычу углеводородов на Свистунковско-Червонолуцком месторождении (Полтавская обл.) для ООО "Аркона Газ-Энергия". Об этом сообщила пресс-служба группы компаний Smart Energy, в которую входит "Аркона". Решение суда открывает компании возможность осуществлять полноценную разработку месторождения, отметили в Smart Energy.