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Рада припинила повноваження Вадима Новинського

Рада припинила повноваження Вадима Новинського

Верховна Рада під час засідання 8 липня достроково припинила повноваження народного депутата Вадима Новинського. Рішення підтримали 295 нардепів.

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Про це в Telegram повідомив заступник голови парламентського комітету з питань фінансів Ярослав Желєзняк.

Фото 2 — Рада припинила повноваження Вадима Новинського
Результати голосування. Фото: Telegram Желєзняк

Голосування пройшло без виступу депутата та без обговорення. Уточнюємо, що Новинський заявив, що вирішив скласти повноваження нардепа 6 липня.

"Я прийняв рішення скласти повноваження народного депутата України та зосередитись на гуманітарних проектах, на розвитку національної економіки, служінні Української Православної Церкви та на відновленні зруйнованих Храмів", - пояснив політик.

Нагадаємо, Вадим Новинський у 2019 році був обраний народним депутатом України з 57 округу на Донеччині (Маріуполь).

Автор:
Віта Молодан