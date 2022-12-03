На Ставке верховного главнокомандующего обсудили дальнейшие мероприятия по судьбе УПЦ

Президент Владимир Зеленский 3 декабря провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Как сообщает пресс-служба главы государства, участники заслушали доклады об оперативной ситуации на фронте и противодействии врагу. Отдельно они проанализировали темпы восстановления поврежденной военной техники и сил обороны вооружением и боеприпасами.

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"Кроме того, было рассмотрен ход восстановления энергетической системы Украины и реализация мер по обеспечению автономной работы объектов критической инфраструктуры. Также было обсуждено продолжение реализации мер по обеспечению духовной независимости Украины", - говорится в сообщении без подробностей.

Как прокомментировал в вечернем видеообращении сам Зеленский, были обсуждены "дальнейшие шаги в направлении полной духовной независимости Украины и защиты нашего государства от неформальных сетей влияния государства-террориста".

В заседании приняли участие: руководитель Офиса президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко, командующий ВСУ Александр Сырский и командующие войсками оперативных направлений.

К заседанию Ставки также присоединились министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, другие члены правительства и руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

Напомним, что 1 декабря Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабинету министров инициировать запрет Украинской православной церкви, имеющей статус широкой автономии в составе Русской ПЦ.

Госслужбе по этнополитике и свободе совести поручили провести религиоведческую экспертизу Устава об управлении УПЦ "на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом и при необходимости принять предусмотренные законом меры".

Кроме того, правительству поручили "проверить наличие правовых оснований и соблюдение условий пользования религиозными организациями имуществом", которое находится на территории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

На занятие этой части лавры, которая находится в ведении Министерства культуры и информационной политики, претендует Православная церковь Украины, которая в мае создала в своей структуре соответствующий монастырь, а 2 декабря зарегистрировала его как юридическое лицо. Территория лавры, не входящая в историко-культурный заповедник, находится ныне в ведении УПЦ.

Отметим также, что в последний месяц резко активизировалась кампания Службы безопасности Украины по поиску в помещениях УПЦ, в частности в Киево-Печерской лавре различного компромата, в частности печатных антиукраинских материалов, и разоблачению священников в вероятной коллаборационной деятельности и других преступлениях.

Более того, СНБО решил ввести, а Зеленский ввел в действие санкции против наместника лавры Павла (в миру – Петр Лебедь), а также ряда клириков УПЦ с территорий, которые находятся или находились под оккупацией России.