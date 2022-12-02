СБУ проводит обыски на объектах УПЦ (МП) в трех областях Украины (ФОТО)

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят контрразведывательные (безопасные) мероприятия на объектах УПЦ (МП) в Житомирской, Ровенской и Закарпатской областях.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что мероприятия проводятся совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией – в рамках системной работы Службы безопасности Украины по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в нашем государстве.

В частности, речь идет о:

Свято-Николаевском мужском монастыре Хустской епархии УПЦ (МП) в Закарпатье;

Свято-Анастасиевском ставропигиальном женском монастыре (Житомир);

Скит Свято-Анастасиевском ставропигиальном женском монастыре (Житомирский район);

Скит Иверской иконы Божией Матери Чоповичском Афонском иконы Божией Матери женском ставропигиальном монастыре (Житомирский район);

Ровенско-Острожской епархии, Городокский женский монастырь, Свято-Георгиевское подворье, Храм всех Волынских Святых, Свято-Воскресенский храм, Свято-Успенский храм (Ровенская область).

"Учитывая вооруженную агрессию РФ, данные мероприятия проводятся, в том числе, для предотвращения использования религиозных общин в качестве ячейки "русского мира" и защиты населения от провокаций и террористических актов", - отмечают в СБУ.

При непосредственном участии представителей церкви правоохранители проводят осмотр территории и помещений (в том числе гостиничного типа) для выявления лиц, причастных к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины и предметов, запрещенных к обращению.

Все действия совершаются в пределах действующего законодательства.

"В очередной раз подчеркиваем: в своей деятельности СБУ действует исключительно в рамках Конституции Украины и действующего законодательства, а также с уважением относится к правам каждого гражданина на свободу выбора вероисповедания и мировоззрения", - подчеркивают в СБУ.

Ранее СБУ проверила монастырь УПЦ (МП) в Закарпатье, где монахини призывали к "пробуждению матушки-Русы".

Напомним, сотрудники СБУ и Нацполиции обнаружили большое количество антиукраинских материалов во время мер безопасности на территории Почаевской духовной семинарии и Ивано-Франковской епархии УПЦ (Московского патриархата, РПЦ в Украине).