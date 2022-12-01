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Преступность
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СБУ сообщила о подозрении священнику из Лавры, на богослужении которого прославляли "русский мир" (ФОТО)

СБУ сообщила о подозрении священнику из Лавры, на богослужении которого прославляли "русский мир" (ФОТО)

Служба безопасности сообщила о подозрении организаторам богослужения, во время которого в одном из храмов в Киево-Печерской Лавре восхваляли "русский мир". Среди подозреваемых – священник.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"В ходе досудебного расследования установлен факт противоправных действий одного из священнослужителей и его подельников, принимавших участие в той службе. Это подтверждено соответствующими экспертными исследованиями", - говорится в сообщении.

Так, указанные лица подозреваются в совершении правонарушений по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников, совершенное группой лиц). Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Фото 2 — СБУ сообщила о подозрении священнику из Лавры, на богослужении которого прославляли "русский мир" (ФОТО)
Фото 3 — СБУ сообщила о подозрении священнику из Лавры, на богослужении которого прославляли "русский мир" (ФОТО)
Фото 4 — СБУ сообщила о подозрении священнику из Лавры, на богослужении которого прославляли "русский мир" (ФОТО)
Фото 5 — СБУ сообщила о подозрении священнику из Лавры, на богослужении которого прославляли "русский мир" (ФОТО)

Напомним, ранее священник Православной церкви Украины Михаил Омельян опубликовал в Facebook видео, которое, как он заявил, он "получил от выпускника Киевской православной богословской академии, который с друзьями вошел в храм Всех святых печерских в Лавре". На видео в храме поют песню "Колокол плывет, плывет над Россией, пробуждается Матушка-Русь".

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту прославления русского мира в одном из храмов Киево-Печерской Лавры.

Автор:
Нина Комащенко