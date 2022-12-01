СБУ сообщила о подозрении священнику из Лавры, на богослужении которого прославляли "русский мир" (ФОТО)

Служба безопасности сообщила о подозрении организаторам богослужения, во время которого в одном из храмов в Киево-Печерской Лавре восхваляли "русский мир". Среди подозреваемых – священник.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"В ходе досудебного расследования установлен факт противоправных действий одного из священнослужителей и его подельников, принимавших участие в той службе. Это подтверждено соответствующими экспертными исследованиями", - говорится в сообщении.

Так, указанные лица подозреваются в совершении правонарушений по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников, совершенное группой лиц). Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Напомним, ранее священник Православной церкви Украины Михаил Омельян опубликовал в Facebook видео, которое, как он заявил, он "получил от выпускника Киевской православной богословской академии, который с друзьями вошел в храм Всех святых печерских в Лавре". На видео в храме поют песню "Колокол плывет, плывет над Россией, пробуждается Матушка-Русь".

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту прославления русского мира в одном из храмов Киево-Печерской Лавры.