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СБУ: Пение в Киево-Печерской лавре восхваляющих "русский мир" песен не останется без реакции
Служба безопасности Украины изучает все детали инцидента, который, как утверждают в спецслужбе, произошел в одном из храмов Киево-Печерской лавры, "где пели песни, восхваляющие "русский мир". Как говорится в сообщении ведомства, "эта ситуация не останется без соответствующей реакции".
"Те, кто в условиях полномасштабной войны, которую развязала Россия против Украины, ждет "пробуждения матушки-Руси", должны понимать, что это вредит безопасности и интересам Украины и наших граждан. И мы не допустим таких проявлений", - заявил исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк.
Отметим, что накануне вечером священник Православной церкви Украины Михаил Омельян опубликовал в Facebook видео, которое, как он заявил, он "получил от выпускника Киевской православной богословской академии, который с друзьями зашел в храм Всех святых печерских в Лавре".
"Люди, до каких пор вы будете поддерживать тех, кто принадлежит к "церкве" оккупанта?! Наши защитники Родины отдают свою жизнь, защищая государство и народ, а в УПЦ, та что как будто не МП, и что предала Украину и сейчас пытается отбелиться от крови гуманитарной "момощью", все еще молятся за Россию. "Звон плывет, плывет над Россиею, пробуждается Матушка-Русь", - написал он.Подписывайтесь на наш YouTube канал
На видео, однако, не видно ни одного человека, который бы пел. Напомним при этом, что ПЦУ претендует на Киево-Печерскую лавру, которая сейчас находится в ведении Украинской православной церкви, которая, в свою очередь, имеет статус широкой автономии в составе Русской православной церкви.
Так, в мае ПЦУ создала в своей структуре религиозную организацию "Киево-Печерская лавра (мужской монастырь)", утвердила ее устав и непосредственно подчинила ее предстоятелю церкви Епифанию.