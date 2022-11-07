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СБУ сообщила о подозрении митрополиту одной из епархий УПЦ МП
По материалам Службы безопасности Украины, управляющий одной из епархий УПЦ МП в Винницкой области получил сообщение о подозрении.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Отмечается, что в соответствии с выводами независимой экспертизы, проведение которой инициировала СБУ, митрополит совершал умышленные действия, направленные на разжигание религиозной вражды и чувства граждан в связи с их религиозными убеждениями.
Соответствующие материалы были размещены на личном сайте священника.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Таким образом, фигурант получил уведомление о подозрении по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам)", - отмечают в СБУ.
В настоящее время проводится весь комплекс следственно-оперативных мероприятий по расследованию и проведению экспертиз по другим фактам деятельности митрополита.
Мероприятия проводились сотрудниками Управления СБУ в Винницкой области при процессуальном руководстве Винницкой областной прокуратуры.
Ранее сотрудники СБУ провели обыск у митрополита УПЦ Ионафана. В поле зрения СБУ владыка попал из-за публикации материалов с призывом к межконфессиональной розни. Кроме того, ему инкриминируют государственную измену и коллаборационную деятельность.