У руководства УПЦ МП в Кировоградской области во время обысков нашли антиукраинские материалы - СБУ (ФОТО)

Служба безопасности Украины провела обыски у руководства УПЦ МП в Кировоградской области, во время которых было обнаружено большое количество изготовленных в РФ антиукраинских материалов.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"По данным спецслужбы, отдельные представители этой общины причастны к распространению идей, посягающих на территориальную целостность Украины и разжигание религиозной розни", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время обысков также была найдена переписка митрополита Кировоградского и Новомиргородского с патриархом московским Кириллом.

Изъятые в ходе обысков антиукраинские материалы, по предварительным оценкам, содержат признаки совершения уголовных правонарушений. В частности, это ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности).

Установлено, что антиукраинские материалы активно распространялись среди священнослужителей и верующих, чтобы сформировать среди них позиции, выгодные стране-агрессору. В частности, оправдывалась аннексия Крыма.

По информации СБУ, автор одной из обнаруженных книг – Андрей Новиков, бывший секретарь Одесской епархии УПЦ МП, выехавший в 2014 году в РФ. Сейчас он ведет собственный телеграмм-канал, где продвигает российские нарративы.

Все изъятые материалы отправлены на экспертизы. Служба безопасности продолжает расследовать данное уголовное производство и работает над привлечением к ответственности всех виновных в посягательстве на независимость, территориальную целостность и государственный суверенитет Украины.

Также в СБУ напомнили, что с начала войны СБУ открыла 23 уголовных производства за подрывную деятельность отдельных представителей УПЦ МП, уже есть 33 подозреваемых – от классических агентов сбора информации до корректировщиков огня.

Напомним, ранее Служба безопасности разоблачила управляющего одной из епархий УПЦ МП в Винницкой области, который оправдывал агрессию РФ и разжигал межконфессиональную рознь среди верующих.