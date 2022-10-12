СБУ разоблачила митрополита одной из епархий УПЦ МП на работе в интересах РФ

Служба безопасности разоблачила управляющего одной из епархий УПЦ МП в Винницкой области, который оправдывал агрессию РФ и разжигал межконфессиональную рознь среди верующих.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В рамках работы по нейтрализации угроз государственной безопасности следствие установило, что даже после начала полномасштабного вторжения оккупационных войск в Украину священнослужитель поддерживал политику Кремля и одобрял действия РФ.

Митрополит на собственном интернет-ресурсе размещал публикации, содержащие призывы к разжиганию межконфессиональной розни.

Инициированная СБУ экспертиза подтвердила противоправный характер действий злоумышленника.

Во время санкционированных обысков по месту жительства и в религиозных сооружениях правоохранителями изъято:

компьютерная техника и мобильные терминалы;

печатные материалы о русском содержании и пропагандистской литературе;

другие вещественные доказательства, направленные на экспертизу.

В рамках уголовного производства по ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам) Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении.

В СБУ не называют имя подозреваемого, но как сообщалось 11 октября сотрудники ведомства посетили с обыском митрополита УПЦ Ионафана. В поле зрения СБУ владыка попал из-за публикации материалов с призывом к межконфессиональной розни. Кроме того, ему инкриминируют государственную измену и коллаборационную деятельность.