СБУ завітала з обшуками до проросійського митрополита РПЦ в Україні

Співробітники СБУ завітали з обшуком до митрополита УПЦ Іонафана, повідомляє LB.ua. В поле зору СБУ владика потрапив через публікацію матеріалів із закликом до міжконфесійної ворожнечі. Крім того, йому інкримінують державну зраду і колабораційну діяльність.

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"Співробітники СБУ проводять слідчо-оперативні заходи у рамках кримінального провадження, відкритого за статтею 161 ККУ (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками)", – кажуть в СБУ.

У свою чергу голова інформаційного відділу УПЦ митрополит Климент у коментарі виданню заявив, що про обшуки дізнався зі ЗМІ. Климент зазначив, що митрополит Іонафан проходить у справі як свідок.

"З повідомлень у ЗМІ відомо, що митрополит проходить у цьому провадженні як свідок. Іншої інформації правоохоронні органи на даний час не надали. Можливо, після ознайомлення з належними юридичними документами буде більше інформації", – заявив Климент.

Нагадаємо, нещодавно і настоятель Києво-Печерської лаври РПЦ в Україні владика Павло (у миру Петро Лебідь або ще в народі – Паша "Мерседес") потрапив до чергового скандалу. У соцмережах з'явився запис його розмови з монахом, де Павло вичитує підлеглого за публічну критику Путіна.