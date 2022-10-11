СБУ посетила с обысками пророссийского митрополита РПЦ в Украине

Сотрудники СБУ посетили с обыском митрополита УПЦ Ионафана, сообщает LB.ua. В поле зрения СБУ владыка попал из-за публикации материалов с призывом к межконфессиональной розни. Кроме того, ему инкриминируют государственную измену и коллаборационную деятельность.

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"Сотрудники СБУ проводят следственно-оперативные мероприятия в рамках уголовного производства, открытого по статье 161 УКУ (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков)", - говорят в СБУ.

В свою очередь глава информационного отдела УПЦ митрополит Климент в комментарии изданию заявил, что об обысках узнал из СМИ. Климент отметил, что митрополит Ионафан проходит по делу как свидетель.

"Из сообщений в СМИ известно, что митрополит проходит в этом производстве как свидетель. Другую информацию правоохранительные органы в настоящее время не предоставили. Возможно, после ознакомления с надлежащими юридическими документами будет больше информации", - заявил Климент.

Напомним, недавно и настоятель Киево-Печерской лавры РПЦ в Украине владыка Павел (в миру Петр Лебедь или еще в народе – Паша "Мерседес") попал в очередной скандал. В соцсетях появилась запись его беседы с монахом, где Павел отчитывает подчиненного за публичную критику Путина.