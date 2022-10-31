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У керівництва УПЦ МП у Кіровоградській області під час обшуків знайшли антиукраїнські матеріали - СБУ (ФОТО)
Служба безпеки України провела обшуки у керівництва УПЦ МП у Кіровоградській області, під час яких виявили велику кількість виготовлених у РФ антиукраїнських матеріалів.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
"За даними спецслужби, окремі представники цієї громади причетні до поширення ідей, що посягають на територіальну цілісність України та розпалювання релігійної ворожнечі", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що під час обшуків також знайшли листування митрополита Кіровоградського і Новомиргородського з патріархом московським Кирилом.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Вилучені під час обшуків антиукраїнські матеріали, за попередніи оцінками, містять ознаки вчинення кримінальних правопорушень. Зокрема, це ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності).
Встановлено, що антиукраїнські матеріали активно поширювали серед священнослужителів і вірян, щоб сформувати серед них позиції, вигідні країні-агресору. Зокрема, виправдовувалася анексія Криму тощо.
За інформацією СБУ, автор однієї з виявлених книг – Андрій Новіков, колишній секретар Одеської єпархії УПЦ МП, який у 2014 році виїхав до РФ. Зараз він веде власний Телеграм-канал, де просуває російські наративи.
Всі вилучені матеріали відправлені на експертизи. Служба безпеки продовжує розслідувати дане кримінальне провадження і працює над притягненням до відповідальності усіх винних у посяганні на незалежність, територіальну цілісність та державний суверенітет України.
Також у СБУ нагадали, що з початку війни СБУ відкрила 23 кримінальні провадження щодо підривної діяльності окремих представників УПЦ МП, вже є 33 підозрюваних – від класичних агентів збору інформації до коригувальників вогню.
Нагадаємо, раніше Служба безпеки викрила керуючого однієї з єпархій УПЦ МП на Вінниччині, який виправдовував агресію РФ і розпалював міжконфесійну ворожнечу серед вірян.