У керівництва УПЦ МП у Кіровоградській області під час обшуків знайшли антиукраїнські матеріали - СБУ (ФОТО)

Служба безпеки України провела обшуки у керівництва УПЦ МП у Кіровоградській області, під час яких виявили велику кількість виготовлених у РФ антиукраїнських матеріалів.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"За даними спецслужби, окремі представники цієї громади причетні до поширення ідей, що посягають на територіальну цілісність України та розпалювання релігійної ворожнечі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час обшуків також знайшли листування митрополита Кіровоградського і Новомиргородського з патріархом московським Кирилом.

Вилучені під час обшуків антиукраїнські матеріали, за попередніи оцінками, містять ознаки вчинення кримінальних правопорушень. Зокрема, це ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності).

Встановлено, що антиукраїнські матеріали активно поширювали серед священнослужителів і вірян, щоб сформувати серед них позиції, вигідні країні-агресору. Зокрема, виправдовувалася анексія Криму тощо.

За інформацією СБУ, автор однієї з виявлених книг – Андрій Новіков, колишній секретар Одеської єпархії УПЦ МП, який у 2014 році виїхав до РФ. Зараз він веде власний Телеграм-канал, де просуває російські наративи.

Всі вилучені матеріали відправлені на експертизи. Служба безпеки продовжує розслідувати дане кримінальне провадження і працює над притягненням до відповідальності усіх винних у посяганні на незалежність, територіальну цілісність та державний суверенітет України.

Фото: пресслужба СБУ Фото: пресслужба СБУ Фото: пресслужба СБУ

Також у СБУ нагадали, що з початку війни СБУ відкрила 23 кримінальні провадження щодо підривної діяльності окремих представників УПЦ МП, вже є 33 підозрюваних – від класичних агентів збору інформації до коригувальників вогню.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки викрила керуючого однієї з єпархій УПЦ МП на Вінниччині, який виправдовував агресію РФ і розпалював міжконфесійну ворожнечу серед вірян.