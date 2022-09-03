Священника УПЦ будут судить за передачу вражеской армии данных о ВСУ в Северодонецке

Прокуроры Лисичанской окружной прокуратуры Луганской области направили в суд обвинительный акт в отношении священнослужителя Украинской православной церкви, обвиняемого в коллаборационной деятельности.

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Как сообщают в Офисе генерального прокурора, мужчине инкриминируют часть 2 статьи 28, часть 7 статьи 111-1 Уголовного кодекса (оказание незаконным вооруженным формированиям, созданным на оккупированной территории и/или вооруженным формированиям России помощи в ведении боевых действий против Вооруженных сил Украины, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Следствием установлено, что в середине апреля священник собирал для представителей армии страны-агрессора информацию о численности, дислокации, технике, а также вооружении ВСУ в Северодонецке и в прилегающих к городу селах.

Данные он передавал в виде текстовых сообщений через мессенджер Telegram, а полученная информация использовалась врагом для определения местоположения целей и последующего их огневого поражения.

Правоохранители разоблачили и задержали обвиняемого в конце апреля. В настоящее время он находится под стражей. При документировании преступления в его телефоне обнаружена переписка с представителями российской армии.

Теперь ему грозит 15 лет лишения свободы. Расследование дела вели следователи 3-го управления Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, что оккупационным войскам в итоге удалось захватить Северодонецк только в конце июня. В начале июля они оккупировали и Лисичанск с окружающими населенным пунктам, завершив установление контроля над всей Луганской областью, однако до сих пор не смогли значительно продвинуться по этому направлению по территории Донецкой области: боевые действия, в частности, идут у ближайшего к Луганщине села Григоровка.